W skrócie Pogoda może być niestabilna do końca października, z przeplatającymi się falami chłodu i okresami cieplejszymi oraz możliwymi opadami deszczu na Wszystkich Świętych.

Najświeższe prognozy długoterminowe wskazują, że temperatura utrzyma się do końca miesiąca na poziomie maksymalnie 15 stopni, a na początku listopada będą przeważać wartości typowe lub lekko zawyżone jak na tę porę roku.

Długoterminowe prognozy sugerują dodatnią anomalię temperatury na 1 listopada w większości kraju. Są to jednak bardzo niepewne wyliczenia.

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"Po dzisiejszym cieplejszym dniu temperatura w Polsce wyraźnie spadnie" - napisali w środę specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czwartek zrobi się zdecydowanie chłodniej, a w wielu miejscach mocniej popada deszcz. Możliwe, że do końca miesiąca jeszcze nieco się ochłodzi. Na najdokładniejsze prognozy na początek listopada wciąż jest za wcześnie, ale pewne tendencje da się już zaobserwować.

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Pogoda na 1 listopada pod znakiem zapytania. Wcześniej sporo zmian

W czwartek przez cały kraj z zachodu na wschód przejdzie rozległy front atmosferyczny, przynosząc opady deszczu, które miejscami będą dość intensywne. Temperatury spadną do maksymalnie 15 stopni i na tym poziomie pozostaną do weekendu.

Chłodna aura utrzyma się dłużej. Z najnowszych prognoz IMGW wynika, że na początku przyszłego tygodnia w większości kraju będzie od 10 do 13 st. C, a na terenach podgórskich w ciągu dnia miejscami 4-7 stopni.

Ostatnie dni października miejscami mogą się okazać wilgotne, choć będzie też wiele suchych miejsc. Suma opadów w ostatnim tygodniu miesiąca wszędzie będzie typowa dla tego okresu.

Przełom października i listopada może jeszcze przynieść lokalne słabe opady, choć potem czeka nas zapewne bardziej suchy okres, na początku miesiąca IMGW materiał zewnętrzny

Możliwe, że pod koniec października nastąpi ponowne niewielkie ocieplenie, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie. Tam na termometrach mogą się pojawić wartości do 14-15 stopni, ale sama końcówka miesiąca może przynieść kolejne delikatne ochłodzenie.

"Czy taka pogoda utrzyma się również na Wszystkich Świętych? Na szczegółową prognozę na 1 listopada jest jeszcze za wcześnie" - podkreślają synoptycy IMGW w najnowszych prognozach. Niewykluczone jednak, że aura będzie dla nas wtedy dość łaskawa, przynajmniej w większości kraju.

Pogoda na Wszystkich Świętych mocno niepewna. Sporo widać na mapach

Najnowsze prognozy długoterminowe na przełom października i listopada przynoszą potwierdzenie wcześniejszych wyliczeń tego typu.

Dotychczasowe prezentacje wskazywały nieco cieplejszą końcówkę października i chłodniejszy pierwszy tydzień listopada. Oznacza to stopniową zmianę, choć sam początek listopada może być jeszcze nieco cieplejszy.

Ostatnie dni października mogą przynieść dodatnią anomalię temperatury w wielu miejscach. Wciąż są to jednak bardzo niepewne wyliczenia IMGW materiał zewnętrzny

Są duże szanse na to, że akurat w dniu Wszystkich Świętych w dużej części kraju będzie jeszcze w miarę ciepło, jak na tę porę roku. Modele pogodowe ECMWF i GFS są pod tym względem dość zgodne i widać na nich przeważnie dodatnią anomalię temperatury:

1 listopada może się okazać dość ciepłym dniem w większości polskich regionów WXCharts materiał zewnętrzny

Mapy dotyczące możliwych opadów na ten czas kreślą mniej przyjazny obraz. Trzeba się liczyć z tym, że nad Polską zawiśnie wtedy więcej chmur, z których lokalnie może nawet pokropić, zwłaszcza na zachodzie. Wciąż są to jednak wyliczenia, do których trzeba podchodzić z dużym dystansem.

W okolicach Wszystkich Świętych nie można jeszcze wykluczyć pewnego zachmurzenia i słaby, przelotnych opadów deszczu, szczególnie w zachodniej Polsce WXCharts materiał zewnętrzny

"To prognoza modelowa. Im dalszy termin, tym większa niepewność, dlatego przewidywane wartości mogą się jeszcze zmieniać" - podkreśla IMGW. Prognozy długoterminowe należy traktować przede wszystkim jako orientacyjne. Na dokładniejsze wyliczenia dotyczące poszczególnych dni trzeba będzie jeszcze poczekać.

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