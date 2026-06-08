Wyścig o prezydenturę w Krakowie nabiera rumieńców. Coraz więcej kart zostało odkrytych. Do tej pory jedną z największych zagadek był wybór Koalicji Obywatelskiej. Jak pisaliśmy w Interii w ubiegłym tygodniu, w ścisłym gronie potencjalnych kandydatów znajdowało się pięć nazwisk.

Centrala partii miała dylemat - czy postawić na kandydata politycznego, związanego z KO, czy człowieka z zewnątrz. W pierwszej opcji brane pod uwagę były nazwiska Bogdana Klicha, Moniki Piątkowskiej i Bartłomieja Sienkiewicza. Druga opcja to wybór niepolityczny, a tu rozważani byli dwaj kandydaci - Rafał Sonik i prof. Tomasz Grodzicki.

Jak usłyszeliśmy w poniedziałek rano, najbliżej nominacji jest Rafał Sonik. - Tylko nie jest tak, jak piszą niektórzy, że decyzja została podjęta na 100 proc. Powiedziałbym, że 90 proc. jest bliżej prawdy. Poczekajmy na dopięcie szczegółów - mówi nam jeden z ważnych polityków KO.

W weekend RMF podał, że kandydatem KO ma być właśnie Sonik. Co więcej, przedsiębiorca ma być wspólnym kandydatem nie tylko KO, ale też PSL.

Sonik w ubiegłym tygodniu był sondowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Już wcześniej przewijał się w wewnętrznych rozmowach jako potencjalny kandydat. Po tym, gdy sam nie wykluczył, że byłby zainteresowany potencjalnym startem, działania ze strony KO zostały zintensyfikowane.

Jak udało nam się ustalić, podczas długiego czerwcowego weekendu z potencjalnym kandydatem spotykał się prominentny emisariusz partii, bliski współpracownik Donalda Tuska. Czy rozmowy okazały się owocne? Wszystko na to wskazuje, choć Koalicja Obywatelska nie ma jeszcze zaplanowanej żadnej aktywności w Krakowie na poniedziałek. Nie ogłosiła konferencji prasowej bądź innej formy ewentualnej prezentacji kandydata.

- Rozmawialiśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - red.) o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji - powiedział Donald Tusk. - W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji i PSL-u albo Koalicji - zapowiedział premier.

Rafał Sonik to znany pod Wawelem przedsiębiorca, który od lat wspiera liczne działania charytatywne. To też były sportowiec, który w 2015 r. wygrał Rajd Dakar. Prowadzi też działalność deweloperską, co jest nie bez znaczenia w przypadku kandydata w tym mieście. Gdyby rzeczywiście stał się kandydatem KO, musi spodziewać się wielu ataków ze strony politycznych oponentów na tym gruncie.

Kandydata wskazało już Prawo i Sprawiedliwość (Michał Drewnicki) oraz Konfederacja (Bartosz Bocheńczak). W poniedziałek kandydata ma przedstawić Nowa Lewica: o urząd powalczy Daria Gosek-Popiołek. W wyborach powinien wystartować też Łukasz Gibała, który dwa lata temu wszedł do drugiej tury. Niezrzeszony polityk nie ogłosił jednak jeszcze takiej chęci.

Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego w referendum 24 maja. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Wybory powinny odbyć się pod koniec sierpnia, a ewentualna druga tura we wrześniu.

Łukasz Szpyrka





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