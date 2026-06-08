Nieoficjalnie: Rafał Sonik kandydatem KO na prezydenta w Krakowie

Łukasz Szpyrka

Łukasz Szpyrka

Potwierdzają się informacje Interii z połowy poprzedniego tygodnia. Wszystko wskazuje na to, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa będzie Rafał Sonik.

Rafał Sonik
Rafał SonikFot. Pawel MurzynEast News

Wyścig o prezydenturę w Krakowie nabiera rumieńców. Coraz więcej kart zostało odkrytych. Do tej pory jedną z największych zagadek był wybór Koalicji Obywatelskiej. Jak pisaliśmy w Interii w ubiegłym tygodniu, w ścisłym gronie potencjalnych kandydatów znajdowało się pięć nazwisk.

Centrala partii miała dylemat - czy postawić na kandydata politycznego, związanego z KO, czy człowieka z zewnątrz. W pierwszej opcji brane pod uwagę były nazwiska Bogdana Klicha, Moniki Piątkowskiej i Bartłomieja Sienkiewicza. Druga opcja to wybór niepolityczny, a tu rozważani byli dwaj kandydaci - Rafał Sonik i prof. Tomasz Grodzicki.

Jak usłyszeliśmy w poniedziałek rano, najbliżej nominacji jest Rafał Sonik. - Tylko nie jest tak, jak piszą niektórzy, że decyzja została podjęta na 100 proc. Powiedziałbym, że 90 proc. jest bliżej prawdy. Poczekajmy na dopięcie szczegółów - mówi nam jeden z ważnych polityków KO.

W weekend RMF podał, że kandydatem KO ma być właśnie Sonik. Co więcej, przedsiębiorca ma być wspólnym kandydatem nie tylko KO, ale też PSL.

Sonik w ubiegłym tygodniu był sondowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Już wcześniej przewijał się w wewnętrznych rozmowach jako potencjalny kandydat. Po tym, gdy sam nie wykluczył, że byłby zainteresowany potencjalnym startem, działania ze strony KO zostały zintensyfikowane.

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Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka

Jak udało nam się ustalić, podczas długiego czerwcowego weekendu z potencjalnym kandydatem spotykał się prominentny emisariusz partii, bliski współpracownik Donalda Tuska. Czy rozmowy okazały się owocne? Wszystko na to wskazuje, choć Koalicja Obywatelska nie ma jeszcze zaplanowanej żadnej aktywności w Krakowie na poniedziałek. Nie ogłosiła konferencji prasowej bądź innej formy ewentualnej prezentacji kandydata.

- Rozmawialiśmy (z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - red.) o sytuacji w Krakowie i wydaje mi się, że byłoby sensowne, żebyśmy wystawili wspólnego kandydata też dla higieny koalicji - powiedział Donald Tusk. - W poniedziałek będzie znany także kandydat ze strony Koalicji i PSL-u albo Koalicji - zapowiedział premier.

Rafał Sonik to znany pod Wawelem przedsiębiorca, który od lat wspiera liczne działania charytatywne. To też były sportowiec, który w 2015 r. wygrał Rajd Dakar. Prowadzi też działalność deweloperską, co jest nie bez znaczenia w przypadku kandydata w tym mieście. Gdyby rzeczywiście stał się kandydatem KO, musi spodziewać się wielu ataków ze strony politycznych oponentów na tym gruncie.

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Aleksandra Czurczak

Kandydata wskazało już Prawo i Sprawiedliwość (Michał Drewnicki) oraz Konfederacja (Bartosz Bocheńczak). W poniedziałek kandydata ma przedstawić Nowa Lewica: o urząd powalczy Daria Gosek-Popiołek. W wyborach powinien wystartować też Łukasz Gibała, który dwa lata temu wszedł do drugiej tury. Niezrzeszony polityk nie ogłosił jednak jeszcze takiej chęci.

Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego w referendum 24 maja. Do czasu wyboru nowego włodarza funkcję komisarza pełni Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Wybory powinny odbyć się pod koniec sierpnia, a ewentualna druga tura we wrześniu.

Łukasz Szpyrka


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