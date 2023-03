Tylko czy do tego czasu minister Kowalczyk wciąż będzie ministrem? - dopytujemy europosłankę. - Wierzę głęboko, że tak. Jesteśmy w trudnym momencie, bo sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. Włączają się też interesy, które chcą wykorzystać fakt, że dzięki europejskiej i polskiej decyzji wspieramy Ukraińców, że znieśliśmy cło i otworzyliśmy granice na zboże - odpowiada Anna Zalewska.

Zdjęcie Henryk Kowalczyk i Anna Zalewska pracowali wspólnie w rządzie Beaty Szydło (zdjęcie archiwalne z 2016 roku) / Rafał Aleksiewicz/REPORTER / East News

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Henryk Kowalczyk ogłosił, że zamierza eksportować ukraińskie zboże do Afryki Północnej. - Do tego rekompensaty, które musi zaakceptować Komisja Europejska. To coś, co trochę wyrównuje ceny. Nikt nie chce sprzedać taniej, niż kupił - w ostatni piątek mówił nam wicepremier. Rąbka tajemnicy uchyla też Zalewska.

- Analiza już jest, a teraz jest to kwestia decyzji. W sprawę włączył się komisarz Janusz Wojciechowski, a do Polski trafią dodatkowe środki, ok. 30 mln euro. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował wsparcie o wartości 2 mld zł - opowiada była minister edukacji. - Prezes Orlenu Daniel Obajtek już skupuje słomę, są pomysły, by skupować również ziarno przemysłowe, produkty potrzebne do produkcji biopaliw. Według mnie te działania zostaną wdrożone. Rolnicy mają zająć się sianiem i zbieraniem, a nie martwieniem się o cenę zboża - dodaje.

Co zmieni tzw. okrągły stół?

Robert Telus przekonuje, że PiS chce się wyzbyć ukraińskiego zboża. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. - Przypomnę, że nie ściąga go (zboża - red.) do polski rząd, tylko firmy. Na Ukrainie zboże kosztuje poniżej 100 euro. Dlatego nie jest wywożone dalej, bo to się nie opłaca. U nas pszenica za tonę to ok. 1000 zł, a w Paryżu to 260 euro - wylicza szef sejmowej komisji rolnictwa. - Stąd nadmiar surowca. Dopłaty dla rolników nic nie załatwią. Trzeba podjąć decyzję o wsparciu dla transportu, żeby zboże z Polski wyjechało - precyzuje.

Marek Sawicki nazywa deklaracje dotyczące eksportu ukraińskiego zboża z Polski "utopią". - Można opowiadać głupoty o Afryce, kiedy są możliwości przeładunkowe w portach. Dlatego rozmowy o przerzucaniu 10 czy 15 mln ton zboża to utopia - powiedział Interii były minister rolnictwa z PSL. - Nie jesteśmy w stanie wyeksportować własnych surowców. W 2021 r. wyeksportowaliśmy 4,5 mln ton zboża, a w 2022 r. tylko 3,8 mln ton zboża, czyli mniej niż rok wcześniej, kiedy nie było importu z Ukrainy - dorzuca.

Jak mówi nam Sawicki, odnośnie do problemu ze zbożem opozycja alarmowała już w wakacje ubiegłego roku: - Mówiliśmy, że Ukraina wykończy polskie rolnictwo, jeśli nie wprowadzi się kaucji wwozowych na zboże i rzepak, minimum 1000 zł do tony. W tej chwili robią "okrągły stół", żeby szeroki elektorat PiS na wsi usłyszał o jakimś rozwiązaniu - twierdzi.

- "Okrągły stół" nic nie zmieni, bo nikt ze środowiska rolniczego tam nie pójdzie. Nikt nie ufa Kowalczykowi - dodaje Kołodziejczak. I podaje trzy powody, dla których wieś wściekła się na Kowalczyka. - Mówił w grudniu, żebyśmy kupowali paliwo, bo po nowym roku VAT będzie wyższy. Co się stało? Ceny paliwa poszły w dół, a rolnicy kupili je drożej. Mówił w grudniu, żebyśmy kupowali nawozy, bo będą droższe. W styczniu i lutym nawóz potaniał, a rolnicy zostali z tym droższym, kupionym w grudniu. Mówił, żebyśmy nie sprzedawali pszenicy, bo po nowym roku będzie droższa. Co się stało? Potaniała o 40 proc. - wymienia lider AgroUnii.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że politycy PiS zaznajomieni z tematyką rolnictwa mają rozmawiać o dalszych rozwiązaniach w połowie przyszłego tygodnia, po przeprowadzeniu rozmów okrągłego stołu.