Decyzja o starcie Jarosa ważyła się do ostatniej chwili. Sam polityk chciał i był gotów do startu. Jednak porozumienia w sprawie startu nie udało się osiągnąć we władzach partii. Kandydatów można zgłaszać do czwartku do godziny 16, mało jednak prawdopodobne, aby coś w kwestii Jarosa się zmieniło.