Nieoficjalnie: Boris Johnson przyleci w czwartek do Polski

Jak ustalono, Johnson spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Będą rozmawiać o sytuacji wokół Ukrainy i możliwej agresji rosyjskiej na ten kraj.

Brytyjski premier ostrzegał we wtorek na łamach "The Times", że ewentualny atak "jedynie wzmocni NATO". Poinformował, iż jego państwo rozważa wysłanie komandosów, wojskowych samolotów oraz okrętów do wschodniej Europy.

Jak również zapewnił, Zjednoczone Królestwo "nie będzie się uchylać" od pomocy Ukrainie, a Sojusz Północnoatlantycki pozostanie "niezachwiany".



Wielka Brytania wyśle 350 żołnierzy do Polski

Dzień wcześniej brytyjski minister obrony Ben Wallace przekazał, iż do Polski przyleci 350 dodatkowych żołnierzy z Wysp. Ogłosił to na wspólnej konferencji prasowej z szefem polskiego MON Mariuszem Błaszczakiem.

Wallace tłumaczył wtedy, że dyslokacja odbędzie się "w ramach dwustronnej współpracy, by wysłać mocny sygnał, iż Wielka Brytania i Polska stoją ramię w ramię".

Seria dyplomatycznych spotkań polskich władz. Dotyczą Ukrainy

Jeśli informacje Reutera o przylocie Johnsona do Warszawy potwierdzą się, będzie to kolejne takie spotkanie Dudy i Morawieckiego z przywódcami innych krajów w ostatnim czasie.

We wtorek prezydent RP rozmawiał z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oraz prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w ramach Trójkąta Weimarskiego. W Brukseli spotkał się też z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem.



Wcześniej Duda był w Pekinie, gdzie spotkał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Przed lądowaniem w ChRL zatrzymał się w Gruzji, aby o Ukrainie dyskutować z tamtejszą prezydent Salome Zurabiszwili.



Z kolei Mateusz Morawiecki na początku lutego był w Kijowie. Rozmawiał tam z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz szefem rządu Denysem Szmyhalem.