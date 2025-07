Pytany przez Interię o decyzję MSZ w sprawie Andriejewa rzecznik resortu Paweł Wroński odpowiedział krótko: "Nie komentujemy sprawy". Nie zaprzeczył jednak, że rosyjski dyplomata niedługo opuści placówkę w Warszawie. Podobnie do sprawy odniosły się też źródła Interii w ministerstwie.

Ambasador wielokrotnie wzywany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do składania wyjaśnień dotyczących działań Kremla bądź wypowiedzi tamtejszych polityków pod adresem Polski.

Za każdym razem kończyło się to wygłoszeniem propagandowych tez, w których dominowały stwierdzenia o "braku potwierdzenia", "antyrosyjskiej narracji" czy też " budowaniu rusofobicznej postawy społeczeństwa przez rząd w Warszawie ".

Siergiej Wadimowicz Andriejew to 67-letni radziecki, a następnie rosyjski, dyplomata.

W latach 1995-99 był radcą ambasady Federacji Rosyjskiej w Portugalii . Następnie trafił na placówkę w Angoli , gdzie do 2002 roku pełnił funkcję ambasadora.

W 2006 roku został powołany na ambasadora w Norwegii. Funkcję tę pełnił do 2010 roku. Po czterech latach przerwy ponownie uzyskał nominację ambasadorską, tym razem w Polsce. W sierpniu 2014 roku powołał go na to stanowisko Władimir Putin.