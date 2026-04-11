W skrócie Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dalszych losach orderu wojennego Virtuti Militari, który należał do kpt. Juliusza Heinzela i był wystawiony na ukraińskiej aukcji.

Ekspertyza numizmatyka potwierdziła, że na aukcji znajdował się oryginał orderu, a rodzina kpt. Heinzela, która była w posiadaniu innego artefaktu, dysponowała wersją nadaną przez władze komunistyczne.

Dyrektor ukraińskiego IPN zadeklarował przekazanie odznaczenia ambasadzie RP w Kijowie. Polski IPN zapowiedział konferencję dotyczącą akcji "Pamięć nie na sprzedaż".

Instytut Pamięci Narodowej opublikował nowy wpis, informujący o dalszych losach orderu wojennego Virtuti Militari, który został wystawiony na ukraińskiej aukcji.

"W marcu wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec faktu wystawienia na sprzedaż na jednym z ukraińskich portali orderu należącego do kpt. Juliusza Heinzela, ofiary zbrodni katyńskiej. Protest doprowadził do zamknięcia aukcji" - przypomniano w komunikacie.

Całym faktem zaskoczona była rodzina kpt. Heinzela. Jak wynika z oświadczenia IPN, krewni polskiego oficera byli przekonani, że są w posiadaniu oryginału odznaczenia.

"Mylili się". IPN ogłasza zwrot ws. orderu kpt. Heinzela

"Obecnie z całą pewnością można stwierdzić, że się mylili, ponieważ artefakt, którym dysponowali, pochodzi z nadania władz komunistycznych" - przekazał Instytut Pamięci Narodowej.

Powołano się na opinię numizmatyka, prof. Zbigniewa Nestorowicza, który potwierdził, że na ukraińskiej aukcji wystawiono oryginał orderu.

"Przedstawiciele rodziny poinformowali Instytut Pamięci Narodowej, że chcą odzyskać bezcenną relikwię po zamordowanym przez Sowietów polskim oficerze" - czytamy w komunikacie.

Dyrektor ukraińskiego IPN zadeklarował, że odznaczenie trafi do ambasady RP w Kijowie. Do kontaktu z rodziną zostało wyznaczone polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jego rzecznik.

"Bezcenne pamiątki po przodkach, świadczące o tragicznych doświadczeniach Polaków dotkniętych prześladowaniami ze strony okupacyjnych władz niemieckich i sowieckich, trafiają w Europie do sprzedaży na portalach, a nawet w domach aukcyjnych" - zauważył Instytut.

W ramach przeciwdziałania tego typu praktykom zainicjowano akcję pod hasłem "Pamięć nie na sprzedaż". Na 16 kwietnia w w Centrum Edukacyjnym IPN zaplanowano konferencję poświęconą temu projektowi.

Kapitan Juliusz Heinzel. Jedna z ofiar zbrodni katyńskiej

Kapitan Juliusz Heinzel dowodził jednym ze szwadronów legendarnego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Za męstwo na polu walki otrzymał szereg odznaczeń: Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 i Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.

Do czynnej służby wojskowej powrócił we wrześniu 1939 r. i wraz z tysiącami innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli.

"Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów" - informował IPN. Kapitan Heinzel spoczywa na otwartym 17 czerwca 2000 r. Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.

