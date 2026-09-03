Nieoczekiwany sojusz Morawieckiego z Razem. W tle afera Zondacrypto

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Klub Rozwój Plus zebrał wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie komisji śledczej ds. zbadania afery Zondacrypto. Ma on trafić do Sejmu w piątek. Pod projektem podpisało się m.in. troje posłów Partii Razem i dwoje posłów niezrzeszonych: Paulina Matysiak i Marcin Józefaciuk.

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Adrian Zandberg z Partii Razem i Mateusz Morawiecki z Rozwój Plus
Posłowie Razem podpisali się pod wnioskiem Rozwój Plus o powołanie komisji śledczej ws. ZondacryptoMateusz Grochocki / Filip NaumienkoReporter

W skrócie

  • Klub Rozwój Plus zebrał wymagane podpisy pod projektem uchwały w sprawie komisji śledczej dotyczącej afery Zondacrypto, a poparli go również posłowie Partii Razem oraz niezrzeszeni posłowie Paulina Matysiak i Marcin Józefaciuk.
  • Klub Rozwój Plus zebrał więcej podpisów, niż wymaga tego Regulamin Sejmu.
  • Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie ws. Zondacrypto dotyczące oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a śledztwo połączono z postępowaniem w sprawie zaginięcia założyciela giełdy i powiązań z Polskim Komitetem Olimpijskim.
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W ubiegłym tygodniu lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki informował, że jego klub chce powołania komisji śledczej ws. Zondacrypto i zapowiedział szukanie poparcia wśród wszystkich sejmowych ugrupowań. Klub Rozwój Plus liczy obecnie 41 posłów; do złożenia projektu uchwały ws. powołania komisji potrzeba - zgodnie z Regulaminem Sejmu - 46 posłów.

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Ze źródeł zbliżonych do koła Razem PAP dowiedziała się, że pod projektem Rozwoju Plus podpisało się troje posłów tego koła: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny.

Będzie komisja śledcza ws. Zondacrypto? Rozwój Plus zebrał podpisy

Rzecznik klubu parlamentarnego Rozwój Plus Robert Gontarz przekazał, że klub zebrał więcej podpisów, niż wymaga tego Regulamin Sejmu. Potwierdził, że - oprócz posłów Rozwoju Plus - pod projektem uchwały znalazły się także podpisy posłów związanych z partią Razem i posłów niezrzeszonych.

Z informacji PAP wynika, że chodzi m.in. o posłankę niezrzeszoną Paulinę Matysiak, do niedawna związaną z partią Razem, a także o posła niezrzeszonego Marcina Józefaciuka, który dostał się do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej jako bezpartyjny kandydat, później wstąpił do partii i z niej wystąpił.

We wtorek również Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło pomysł wyjaśnienia afery Zondacrypto. Prezes Jarosław Kaczyński poinformował, że partia będzie dążyła do powołania "komisji zaufania publicznego" złożonej z ekspertów, a nie polityków. 

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- My będziemy szli tą drogą, złożymy ten projekt ustawy, będziemy namawiali innych, no i będziemy po prostu sprawdzali, kto rzeczywiście chce dojść do prawdy w tej sprawie, a kto tak naprawdę nie chce dojść do prawdy, po prostu dlatego, że najwyraźniej w ten czy inny sposób był z tym przedsięwzięciem związany - stwierdził prezes PiS.

Afera Zondacrypto. Trwa śledztwo prokuratury

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia bieżącego roku od kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia tego roku śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka, który zaginął w 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.

W sprawie toczą się również postępowania dotyczące powiązania Polskiego Komitetu Olimpijskiego z Zondacrypto. Szef PKOL Radosław Piesiewicz został zatrzymany i usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

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