W skrócie Radosław Sikorski spotkał się w Nowym Jorku z szefem MSZ Białorusi, co było pierwszym takim wydarzeniem od 2016 roku.

Rozmowa dotyczyła sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz bezpieczeństwa regionalnego.

Według Sikorskiego sytuacja na granicy jest obecnie bardziej unormowana między innymi dzięki inwestycjom w infrastrukturę graniczną oraz zwolnieniom więźniów politycznych.

Sikorski zapowiedział otwarcie nowego budynku ambasady w Mińsku.

Polski minister nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie o uznanie reżimu Łukaszenki i wskazał, że dalsza normalizacja relacji zależy od okoliczności.

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Radosław Sikorski wspólnie z Karolem Nawrockim reprezentują Polskę na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Szczyt jest okazją do kuluarowych spotkań.

Szef MSZ w USA rozmawiał m.in. z szefem dyplomacji Peru. Na środę zaplanował spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także Jordanii. Nieoczekiwanie odbył również rozmowę z przedstawicielem Białorusi.

Było to pierwsze takie wydarzenie od lat. Doszło do niego we wtorek wieczorem, a Sikorski potwierdził ten fakt przed kamerami TVP Info.

Nowy Jork. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Białorusi

Tematem rozmowy Radosława Sikorskiego z Maksymem Ryżenkowem była sytuacja na polsko-białoruskiej granicy oraz bezpieczeństwo regionalne. Wicepremier wskazał, że ONZ to "neutralny teren", dobry do prowadzenia dyskusji z przedstawicielami różnych krajów.

- Mamy obecnie unormowaną bardziej niż w przeszłości sytuację na granicy, oczywiście to zasługa tego, że kolejne rządy zainwestowały w płot skuteczny na granicy, ale mamy też zwolnienia więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta - tłumaczył Sikorski.

PAP podkreśla, że ostatnie takie spotkanie wysocy przedstawiciele Polski i Białorusi prawdopodobnie odbyli dekadę temu. W grudniu 2016 roku Mińsk odwiedził ówczesny marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Polityk PiS rozmawiał z Alaksandrem Łukaszenką.

- Sąsiadom wolno więcej, mają większe powody żeby próbować stabilizować swoje stosunki - wyjaśnił dziennikarzom Sikorski.

Pierwsza taka rozmowa od dekady. Sikorski komentuje spotkanie z Ryżenkowem

- To jest spotkanie pierwsze, zapoznawcze, ale odbywają się też spotkania innych resortów, na innych szczeblach. Wkrótce otwieramy nowy budynek ambasady w Mińsku. Wtedy, gdy sąsiad chce stosunki odmrozić i polepszyć, to Polska zawsze pierwsza do zgody - zadeklarował wicepremier.

Radosław Sikorski zdradził, że poprosił swojego białoruskiego odpowiednika, aby Mińsk wezwał Rosję do zaprzestania kierowania dronów i rakiet przez jej terytorium.

Szef MSZ uchylił się od jednoznacznej odpowiedzi, czy Polska uznaje reżim Łukaszenki. Stwierdził, że rząd w Warszawie uznaje konkretne państwa. Dopytywany, czy jest szansa na normalizację stosunków z Białorusią dorzucił: - To jest jak przebiśnieg, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać.



