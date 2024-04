Nieoczekiwany powrót. Znamy warszawską listę KO do europarlamentu

Listę Koalicji Obywatelskiej w wyborach do parlamentu europejskiego w Warszawie i okolicach ma otwierać minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński - dowiedziała się nieoficjalnie reporterka Polsat News. Z drugiego miejsca startować będzie była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz , a z trzeciego - szef komisji śledczej ds. afery wizowej Michał Szczerba .

Wybory europejskie 2024. Nieoficjalne listy KO do europarlamentu

- Podjąłem się takiej roli. Pan premier Donald Tusk wyznaczył mnie do tego. Jeśli Rada Krajowa (PO) to zaakceptuje, to każdego wyzwania się podejmę - mówił Borys Budka.