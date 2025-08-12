Od czwartkowego wieczoru użytkownicy platformy X, media i politycy od czwartku zamieszczali w serwisie społecznościowym przykłady firm, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki, o które wnioskowali przedsiębiorcy z branży HoReCa - obejmującej hotele, gastronomię i catering.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że nie zaakceptuje żadnego marnowania pieniędzy z KPO. Przypadki podejrzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy przez polskich przedsiębiorców wywołały prawdziwą burzę w przestrzeni publicznej. Rząd zapowiada kontrole i wyciąga pierwsze konsekwencje personalne - ze stanowiskiem szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pożegnała się Katarzyna Duber-Stachurska.

KPO. Niespodziewany bohater afery

Niespodziewanie jednym z bohaterów dyskusji o dotacjach z KPO stał się... ziemniak. Wśród przykładów dotowanych projektów, którymi dzielono się w mediach społecznościowych, był projekt pt. "Laboratorium hodowli ziemniaka tolerancyjnego na stresy środowiskowe w różnych systemach gospodarowania, w tym ekologicznym". Wnioskodawcą był Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Szydercze komentarze na temat "zestresowanego ziemniaka" po jakimś czasie zaczęły być kontrowane wyjaśnieniem znaczenia badań ziemniaka w nowoczesnych warunkach.

Wśród wspomnianych przykładów często przewijało się też hasło "muzeum ziemniaka".

- Ludzie dziwili się, jak można wnioskować o pieniądze z KPO, by zrobić muzeum ziemniaka. Otóż można, bo ten ziemniak jest jak soczewka, w której skupia się to, ile wiemy na temat rolnictwa, ile wiemy na temat tego, co jemy, jak jemy - mówi Interii wnioskodawczyni Agata Dubas, właścicielka bistro Groole. Na swój projekt, który finalnie ma przybrać formę mobilnej wystawy, otrzymała z programu niecałe 490 tys. zł.

W wykształcenia jest etnologiem i antropologiem kultury. Od 14 lat prowadzi bistro, które piecze ziemniaki. Zajmuję się też edukacją na temat tego warzywa, prowadzi m.in. warsztaty. W pewnym momencie postanowiła zrobić wystawę.

- Gdy zaczęłam prowadzić restaurację, zauważyłam, że świadomość żywieniowa, wiedza na temat tego warzywa i kwestii związanych z rolnictwem jest bardzo mała wśród osób mieszkających w miastach. Co więcej - mam wrażenie, że ona maleje. To mnie doprowadziło do studiów na Wydziale Rolnictwa SGGW, chciałam dowiedzieć się więcej - mówi kobieta.

Dotacje z KPO. "W tym nie ma nic śmiesznego"

Po nagłośnieniu tematu dotacji z KPO Agata Dubas zaczęła czytać szydercze komentarze na temat swojego projektu. - Ktoś napisał: "to może teraz muzeum buraka?". W tym nie ma nic śmiesznego, za tym stoi bardzo duża wiedza naukowa, a ja chcę po prostu o tym opowiedzieć i edukować - mówi. - Spotykam się z hejtem i linczem. Po opublikowaniu posta informującego o dotacji z KPO, przez dwa dni byłam sparaliżowana.

Wpis zaczyna się od słów: "Tak! Robimy wystawę o ZIEMNIAKU i jesteśmy z tego dumni!".

Restauratorka opowiada, że ktoś przychodził pod adres korespondencyjny jej działalności, by szukać o niej informacji. - Dzwoniono też do restauracji, żeby naśmiewać się z pomysłu wystawy - relacjonuje.

- Widzę, że muszę szybko zacząć o tym opowiadać, bo inaczej zostanę pogrzebana pod stosem śmieszków i heheszków. Zainwestowałam w projekt także własne pieniądze. To ogromny stres - podkreśla.

Afera KPO. "Muzeum ziemniaka" i wizerunek rolnika

W pierwszym momencie hasło "muzeum ziemniaka" wywołuje uśmiech na twarzy. Jak zaznacza restauratorka, nie widać wówczas całej wartości, badań naukowych, pracy, którą trzeba wykonać, zanim produkt trafi na talerze.

Opowiada o przygotowywanej wystawie: - Chcemy skupić się na współczesnym wizerunku rolnika, pokazać, że dziś produkcja rolna składa się ze skomplikowanych procesów. Opowiemy też o technologiach przyszłości. Ziemniak wykorzystywany jest w wielu innych branżach poza spożywczą. Chociażby w medycynie czy produkcji alternatywnych tworzyw sztucznych.

Składająca się z dwóch części (fizycznej i cyfrowej) wystawa ma być mobilna - najpierw zaprezentowana w należący do Dubas bistro, później zaś ma być wypożyczana jednostkę, które wyrażą takie zainteresowanie, np. szkołom.

Restauratorka chce również pokazać rolę ziemniaka w bezpieczeństwie żywnościowym Polski. - To jedna z nielicznych roślin, która w Polsce gwarantuje krótkie łańcuchy dostaw. O ważności tego faktu przekonaliśmy się podczas pandemii.

KPO. "Zapomniano o tym, co działo się w czasie pandemii"

Pytana o reakcję na dyskusję o dofinansowaniach z KPO Dubas mówi, że według niej wszystkie projekty zostały wrzucone do jednego worka. - Reakcja na wnioski pokazała, jak postrzegamy tę branżę. Według niektórych osoby, które zakładają restauracje robią to, bo nie udało im się w życiu nic innego. Nie widzą tego, że z tego sektora żyją całe regiony Polski - z hotelarstwa, turystyki.

Wspomina o komentarzach mówiących, że pieniądze z KPO powinny być wydawane choćby na sztuczną inteligencję. - Ja wykorzystuję w tym projekcie sztuczną inteligencję. Jednocześnie musimy rozwijać usługi w Polsce, po to jest ten program. Bardzo szybko zapomniano o tym, co działo się z branżą w czasie pandemii.

Pieniądze z KPO miały wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury jako branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do sektora HoReCa ma trafić 1,2 mld zł z 250 mld zł z całego funduszu.

