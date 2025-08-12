Nieoczekiwany bohater afery KPO. "Muzeum ziemniaka" pod ostrzałem

- Spotykam się z hejtem i linczem. Po opublikowaniu posta informującego o dotacji przez dwa dni byłam sparaliżowana - opowiada Agata Dubiel, jedna z beneficjentek programu wsparcia branży HoReCa funduszami z KPO. Kobieta uważa, że w dyskusji o dotacjach wszystkie projekty wrzucono do jednego worka. Ona zaś traktuje to jako kolejny etap swojej działalności, której częścią jest edukowanie.

Agata Dubas na polu kwitnących ziemniaków
Agata Dubas na polu kwitnących ziemniakówAgata Dubiel/ Google Mapsmateriał zewnętrzny

Od czwartkowego wieczoru użytkownicy platformy X, media i politycy od czwartku zamieszczali w serwisie społecznościowym przykłady firm, które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Chodzi o środki, o które wnioskowali przedsiębiorcy z branży HoReCa - obejmującej hotele, gastronomię i catering.

Premier Donald Tusk powiedział w piątek, że nie zaakceptuje żadnego marnowania pieniędzy z KPO. Przypadki podejrzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy przez polskich przedsiębiorców wywołały prawdziwą burzę w przestrzeni publicznej. Rząd zapowiada kontrole i wyciąga pierwsze konsekwencje personalne - ze stanowiskiem szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pożegnała się Katarzyna Duber-Stachurska.

KPO. Niespodziewany bohater afery

Niespodziewanie jednym z bohaterów dyskusji o dotacjach z KPO stał się... ziemniak. Wśród przykładów dotowanych projektów, którymi dzielono się w mediach społecznościowych, był projekt pt. "Laboratorium hodowli ziemniaka tolerancyjnego na stresy środowiskowe w różnych systemach gospodarowania, w tym ekologicznym". Wnioskodawcą był Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego. Szydercze komentarze na temat "zestresowanego ziemniaka" po jakimś czasie zaczęły być kontrowane wyjaśnieniem znaczenia badań ziemniaka w nowoczesnych warunkach.

Wśród wspomnianych przykładów często przewijało się też hasło "muzeum ziemniaka".

    - Ludzie dziwili się, jak można wnioskować o pieniądze z KPO, by zrobić muzeum ziemniaka. Otóż można, bo ten ziemniak jest jak soczewka, w której skupia się to, ile wiemy na temat rolnictwa, ile wiemy na temat tego, co jemy, jak jemy - mówi Interii wnioskodawczyni Agata Dubas, właścicielka bistro Groole. Na swój projekt, który finalnie ma przybrać formę mobilnej wystawy, otrzymała z programu niecałe 490 tys. zł.

    W wykształcenia jest etnologiem i antropologiem kultury. Od 14 lat prowadzi bistro, które piecze ziemniaki. Zajmuję się też edukacją na temat tego warzywa, prowadzi m.in. warsztaty. W pewnym momencie postanowiła zrobić wystawę.

    - Gdy zaczęłam prowadzić restaurację, zauważyłam, że świadomość żywieniowa, wiedza na temat tego warzywa i kwestii związanych z rolnictwem jest bardzo mała wśród osób mieszkających w miastach. Co więcej - mam wrażenie, że ona maleje. To mnie doprowadziło do studiów na Wydziale Rolnictwa SGGW, chciałam dowiedzieć się więcej - mówi kobieta.

    Dotacje z KPO. "W tym nie ma nic śmiesznego"

    Po nagłośnieniu tematu dotacji z KPO Agata Dubas zaczęła czytać szydercze komentarze na temat swojego projektu. - Ktoś napisał: "to może teraz muzeum buraka?". W tym nie ma nic śmiesznego, za tym stoi bardzo duża wiedza naukowa, a ja chcę po prostu o tym opowiedzieć i edukować - mówi. - Spotykam się z hejtem i linczem. Po opublikowaniu posta informującego o dotacji z KPO, przez dwa dni byłam sparaliżowana.

    Wpis zaczyna się od słów: "Tak! Robimy wystawę o ZIEMNIAKU i jesteśmy z tego dumni!".

    Restauratorka opowiada, że ktoś przychodził pod adres korespondencyjny jej działalności, by szukać o niej informacji. - Dzwoniono też do restauracji, żeby naśmiewać się z pomysłu wystawy - relacjonuje.

      - Widzę, że muszę szybko zacząć o tym opowiadać, bo inaczej zostanę pogrzebana pod stosem śmieszków i heheszków. Zainwestowałam w projekt także własne pieniądze. To ogromny stres - podkreśla.

      Afera KPO. "Muzeum ziemniaka" i wizerunek rolnika

      W pierwszym momencie hasło "muzeum ziemniaka" wywołuje uśmiech na twarzy. Jak zaznacza restauratorka, nie widać wówczas całej wartości, badań naukowych, pracy, którą trzeba wykonać, zanim produkt trafi na talerze.

      Opowiada o przygotowywanej wystawie: - Chcemy skupić się na współczesnym wizerunku rolnika, pokazać, że dziś produkcja rolna składa się ze skomplikowanych procesów. Opowiemy też o technologiach przyszłości. Ziemniak wykorzystywany jest w wielu innych branżach poza spożywczą. Chociażby w medycynie czy produkcji alternatywnych tworzyw sztucznych.

      Składająca się z dwóch części (fizycznej i cyfrowej) wystawa ma być mobilna - najpierw zaprezentowana w należący do Dubas bistro, później zaś ma być wypożyczana jednostkę, które wyrażą takie zainteresowanie, np. szkołom.

      Restauratorka chce również pokazać rolę ziemniaka w bezpieczeństwie żywnościowym Polski. - To jedna z nielicznych roślin, która w Polsce gwarantuje krótkie łańcuchy dostaw. O ważności tego faktu przekonaliśmy się podczas pandemii.

      KPO. "Zapomniano o tym, co działo się w czasie pandemii"

      Pytana o reakcję na dyskusję o dofinansowaniach z KPO Dubas mówi, że według niej wszystkie projekty zostały wrzucone do jednego worka. - Reakcja na wnioski pokazała, jak postrzegamy tę branżę. Według niektórych osoby, które zakładają restauracje robią to, bo nie udało im się w życiu nic innego. Nie widzą tego, że z tego sektora żyją całe regiony Polski - z hotelarstwa, turystyki.

        Wspomina o komentarzach mówiących, że pieniądze z KPO powinny być wydawane choćby na sztuczną inteligencję. - Ja wykorzystuję w tym projekcie sztuczną inteligencję. Jednocześnie musimy rozwijać usługi w Polsce, po to jest ten program. Bardzo szybko zapomniano o tym, co działo się z branżą w czasie pandemii.

        Pieniądze z KPO miały wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury jako branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do sektora HoReCa ma trafić 1,2 mld zł z 250 mld zł z całego funduszu.

        Anna Nicz

