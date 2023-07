Skład z takim elektrowozem będzie poruszał się na tym odcinku do końca wakacji.

Pociąg IC "Wawel" wjedzie do Berlina z napisem o zbrodniach Niemców

Podczas wydarzenia na dworcu głos zabrał prezydencki minister Wojciech Kolarski . - To wydarzenie (zabójstwo rodziny Ulmów - red.) pokazuje tragedię, ale jednocześnie mówi bardzo wiele o naszej współczesnej historii, o II wojnie światowej i o polskim losie - stwierdził Kolarski.

Jak dodał, "ci, którzy źle życzą Polsce chcą, by słowo 'Niemcy' zostało zamienione na enigmatyczne słowo 'naziści'. - My się na to nie zgadzamy, dlatego podejmujemy tę akcję - argumentował.