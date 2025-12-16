W skrócie Niemieccy żołnierze zakończyli misję ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, korzystając z systemów Patriot przy lotnisku Rzeszów-Jasionka.

Zadania przejęli Holendrzy, a ochrona obiektu logistycznego dla Ukrainy została utrzymana.

Niemcy pozostają aktywni militarnie w Polsce, utrzymując myśliwce Eurofighter w bazie pod Malborkiem.

Misja około 200 żołnierzy niemieckiej obrony przeciwlotniczej rozpoczęła się w styczniu 2025 r. Początkowo miała potrwać sześć miesięcy, jednak została przedłużona m.in. w celu zabezpieczenia dostaw dla ukraińskich sił zbrojnych.

"W ostatnich miesiącach nasi żołnierze w Polsce doświadczyli całego spektrum prowokacji i zagrożeń hybrydowych. Reagowali na nie zdecydowanie, a jednocześnie rozważnie" - podkreślił minister obrony Niemiec Boris Pistorius, cytowany przez agencję dpa.

Niemiecki Patrioty opuściły Polskę. "Istotny wkład"

Pistorius podziękował żołnierzom Bundeswehry, którzy - jak wskazał - stanowili istotne wsparcie dla obrony powietrznej NATO na wschodniej flance i godnie reprezentowali Niemcy.

"Nawet po relokacji systemów Patriot Niemcy będą nadal wnosić znaczący wkład w ochronę wschodniej flanki terytorium sojuszu oraz naszych partnerów" - zaznaczył minister.

W ramach misji niemieckich żołnierzy wykorzystywano dwa systemy Patriot, które, jak wskazuje Bundeswehra, mogą zwalczać jednocześnie do pięciu celów. Ich zasięg wynosi 68 kilometrów.

"Szczególne znaczenie misja miała na początku września, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały częściowo zneutralizowane" - poinformowały z kolei niemieckie wojska powietrzne.

Wojskowi podkreślili, że siły Niemiec "wniosły istotny wkład w rozpoznanie sytuacji powietrznej" i "podczas całego zajścia pozostawały w pełnej gotowości operacyjnej".

W misji w Polsce uczestniczyły jednostki z Szlezwiku-Holsztynu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Niemiecki minister: Nadal będziemy wnosić wkład w ochronę wschodniej flanki NATO

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka jest największym hubem logistycznym pomocy dla Ukrainy. Obecnie ochronę tego obiektu zapewnią holenderskie baterie obrony powietrznej.

Niemcy wciąż wnoszą wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Na lotnisku pod Malborkiem, gdzie znajduje się 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, stacjonują dwa niemieckie myśliwce Eurofighter.

Ich obecność przewidziana jest wstępnie do marca 2026 r. i stanowi odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony w ostatnich tygodniach.

