Niemieckie Patrioty opuściły Polskę. Chroniły kluczowy obiekt

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Niemieccy żołnierze zakończyli trwającą od stycznia misję ochrony przestrzeni powietrznej NATO nad Polską - poinformowało Ministerstwo Obrony Niemiec. Siły RFN chroniły lotnisko Rzeszów-Jasionka z wykorzystaniem dwóch baterii systemu Patriot. Ich dotychczasowe zadanie zostało przekazane w ręce Holendrów.

Niemieckie Patrioty opuściły Polskę. Działały w ramach misji NATO
Niemieckie Patrioty opuściły Polskę. Działały w ramach misji NATONurPhotoGetty Images

W skrócie

  • Niemieccy żołnierze zakończyli misję ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, korzystając z systemów Patriot przy lotnisku Rzeszów-Jasionka.
  • Zadania przejęli Holendrzy, a ochrona obiektu logistycznego dla Ukrainy została utrzymana.
  • Niemcy pozostają aktywni militarnie w Polsce, utrzymując myśliwce Eurofighter w bazie pod Malborkiem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Misja około 200 żołnierzy niemieckiej obrony przeciwlotniczej rozpoczęła się w styczniu 2025 r. Początkowo miała potrwać sześć miesięcy, jednak została przedłużona m.in. w celu zabezpieczenia dostaw dla ukraińskich sił zbrojnych.

"W ostatnich miesiącach nasi żołnierze w Polsce doświadczyli całego spektrum prowokacji i zagrożeń hybrydowych. Reagowali na nie zdecydowanie, a jednocześnie rozważnie" - podkreślił minister obrony Niemiec Boris Pistorius, cytowany przez agencję dpa.

Niemiecki Patrioty opuściły Polskę. "Istotny wkład"

Pistorius podziękował żołnierzom Bundeswehry, którzy - jak wskazał - stanowili istotne wsparcie dla obrony powietrznej NATO na wschodniej flance i godnie reprezentowali Niemcy.

"Nawet po relokacji systemów Patriot Niemcy będą nadal wnosić znaczący wkład w ochronę wschodniej flanki terytorium sojuszu oraz naszych partnerów" - zaznaczył minister.

W ramach misji niemieckich żołnierzy wykorzystywano dwa systemy Patriot, które, jak wskazuje Bundeswehra, mogą zwalczać jednocześnie do pięciu celów. Ich zasięg wynosi 68 kilometrów.

Zobacz również:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych: Niemieckie myśliwce Eurofighter Typhoon rozpoczną pełnienie dyżurów w Polsce
Polska

Niemcy wysyłają myśliwce do Polski. "Dyżury bojowe"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    "Szczególne znaczenie misja miała na początku września, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną i zostały częściowo zneutralizowane" - poinformowały z kolei niemieckie wojska powietrzne.

    Wojskowi podkreślili, że siły Niemiec "wniosły istotny wkład w rozpoznanie sytuacji powietrznej" i "podczas całego zajścia pozostawały w pełnej gotowości operacyjnej".

    W misji w Polsce uczestniczyły jednostki z Szlezwiku-Holsztynu i Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

    Niemiecki minister: Nadal będziemy wnosić wkład w ochronę wschodniej flanki NATO

    Port lotniczy Rzeszów-Jasionka jest największym hubem logistycznym pomocy dla Ukrainy. Obecnie ochronę tego obiektu zapewnią holenderskie baterie obrony powietrznej.

    Niemcy wciąż wnoszą wkład w ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. Na lotnisku pod Malborkiem, gdzie znajduje się 22 Baza Lotnictwa Taktycznego, stacjonują dwa niemieckie myśliwce Eurofighter.

    Ich obecność przewidziana jest wstępnie do marca 2026 r. i stanowi odpowiedź Bundeswehry na naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie samoloty i drony w ostatnich tygodniach.

    Źródła: PAP, Reuters, "Deutsche Welle"

    Zobacz również:

    Dwa systemy Patriot i 300 holenderskich żołnierzy trafi do Polski
    Polska

    Kluczowe systemy trafią do Polski. "Mam nadzieję, że nigdy ich nie użyjemy"

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger
    Bosak w "Graffiti": Jesteśmy częściowo rozbrojeniPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze