W skrócie Niemieckie lodołamacze wspierają polskie jednostki w walce z lodem na rzekach.

Wspólne działania prowadzone są na Odrze, a decyzje podejmowane są na bieżąco.

Na polskich rzekach i jeziorach obserwuje się wzrost ilości lodu i lokalnie obowiązują alerty hydrologiczne.

Siarczyste mrozy, które w ostatnich dniach opanowały Polskę, swoją obecność zaznaczyły również na rzekach i jeziorach. Wiele zbiorników wodnych skuł lud, a nad udrożnieniem przepływu wody intensywnie pracują lodołamacze. Polacy korzystają przy tym z pomocy Niemców.

"Niemieckie lodołamacze działają razem z nami"

"Trwają intensywne działania lodołamaczy na Wiśle i Odrze" - informowały w piątek Wody Polskie na swoim profilu na Facebooku.

W sobotę lodołamacze Tygrys, Narwal, Nerpa, Manat i Puma od godz. 7:00 oczyszczały z lodu ujście Wisły.

Prace w tym rejonie trwały przez praktycznie cały weekend - o tym, że udało się oczyścić odcinek Wisły od ujścia do Kiezmarku w niedzielę wieczorem informował Regionalny Zarząd Wód Polskich w Gdańsku.

Niebezpieczna sytuacja w poniedziałek panuje na rzece Ełk w Prostkach, gdzie hydrolodzy spodziewają się dalszego wzrostu stanu wody z powodu rozwijającego się lodu. Na obszarach Górny Ełk i Górna Lega w województwie warmińsko-mazurskim obowiązuje alert hydrologiczny pierwszego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W niedzielę śryż oraz lód brzegowy obserwowano w wielu miejscach: lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Orzycu, Bugu, Krznie i Drwęcy - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pokrywę lodową zanotowano lokalnie na Wiśle, Wisłoce, Narwi, Omulwi, Bugu i Wkrze, zaś na jednym z miejsc na Sanie zaobserwowano zator.

W łamaniu lodu polskim załogom pomagają niemieccy sąsiedzi. "W rejonie Szczecina niemieckie lodołamacze działają razem z nami!" - informowały w sobotę Wody Polskie.

"To przykład świetnej, wieloletniej współpracy, dzięki której możliwe jest utrzymanie bezpiecznego przepływu kry, ochrona przeciwpowodziowa" - podkreślali przedstawiciele Wód Polskich:

Intensywne prace na odcinkach polskich rzek trwają od początku ubiegłego tygodnia, w miarę jak powoli do Polski zaczęło ponownie napływać mroźne powietrze ze wschodu.

Walczą z lodem od wielu dni. Decyzje podejmują na bieżąco

Akcję lodołamania na dolnej Wiśle, dolnej Odrze oraz na jeziorze Dąbie rozpoczęto we wtorek.

W pierwszym dniu działań pracowało 9 lodołamaczy, zaś sytuacja na rzekach była stabilna - informowały wówczas Wody Polskie.

W rejonie ujścia Wisły pracowały cztery lodołamacze: Nerpa, Narwal, Manat i Tygrys.

Najwięcej jednostek uczestniczyło w akcji na Dolnej Odrze - tam pływało łącznie 13 lodołamaczy: 7 polskich oraz 6 niemieckich, pracujących razem.

Na Odrze decyzje dotyczące skierowania jednostek do pracy "podejmowane są na bieżąco, we współpracy ze stroną niemiecką" - informowała polska instytucja.

Na Wiśle z kolei dalsza akcja planowana jest po ociepleniu, spodziewanym po 2 lutego.

