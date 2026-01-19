Niemieckie jednostki pomagają polskim. Walczą z niebezpiecznym zjawiskiem
Niebezpiecznego lodu jest coraz więcej na polskich rzekach. W poniedziałek z tego powodu obowiązuje żółty alert w jednym z województw na północy Polski. W uporaniu się z krą polskim lodołamaczom pomagają niemieckie jednostki. Międzynarodową współpracą chwalą się w serwisie społecznościowym Wody Polskie.
W skrócie
- Niemieckie lodołamacze wspierają polskie jednostki w walce z lodem na rzekach.
- Wspólne działania prowadzone są na Odrze, a decyzje podejmowane są na bieżąco.
- Na polskich rzekach i jeziorach obserwuje się wzrost ilości lodu i lokalnie obowiązują alerty hydrologiczne.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Siarczyste mrozy, które w ostatnich dniach opanowały Polskę, swoją obecność zaznaczyły również na rzekach i jeziorach. Wiele zbiorników wodnych skuł lud, a nad udrożnieniem przepływu wody intensywnie pracują lodołamacze. Polacy korzystają przy tym z pomocy Niemców.
Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store
"Niemieckie lodołamacze działają razem z nami"
"Trwają intensywne działania lodołamaczy na Wiśle i Odrze" - informowały w piątek Wody Polskie na swoim profilu na Facebooku.
W sobotę lodołamacze Tygrys, Narwal, Nerpa, Manat i Puma od godz. 7:00 oczyszczały z lodu ujście Wisły.
Prace w tym rejonie trwały przez praktycznie cały weekend - o tym, że udało się oczyścić odcinek Wisły od ujścia do Kiezmarku w niedzielę wieczorem informował Regionalny Zarząd Wód Polskich w Gdańsku.
Niebezpieczna sytuacja w poniedziałek panuje na rzece Ełk w Prostkach, gdzie hydrolodzy spodziewają się dalszego wzrostu stanu wody z powodu rozwijającego się lodu. Na obszarach Górny Ełk i Górna Lega w województwie warmińsko-mazurskim obowiązuje alert hydrologiczny pierwszego stopnia wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W niedzielę śryż oraz lód brzegowy obserwowano w wielu miejscach: lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Pilicy, Biebrzy, Orzycu, Bugu, Krznie i Drwęcy - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Pokrywę lodową zanotowano lokalnie na Wiśle, Wisłoce, Narwi, Omulwi, Bugu i Wkrze, zaś na jednym z miejsc na Sanie zaobserwowano zator.
W łamaniu lodu polskim załogom pomagają niemieccy sąsiedzi. "W rejonie Szczecina niemieckie lodołamacze działają razem z nami!" - informowały w sobotę Wody Polskie.
"To przykład świetnej, wieloletniej współpracy, dzięki której możliwe jest utrzymanie bezpiecznego przepływu kry, ochrona przeciwpowodziowa" - podkreślali przedstawiciele Wód Polskich:
Intensywne prace na odcinkach polskich rzek trwają od początku ubiegłego tygodnia, w miarę jak powoli do Polski zaczęło ponownie napływać mroźne powietrze ze wschodu.
Walczą z lodem od wielu dni. Decyzje podejmują na bieżąco
Akcję lodołamania na dolnej Wiśle, dolnej Odrze oraz na jeziorze Dąbie rozpoczęto we wtorek.
W pierwszym dniu działań pracowało 9 lodołamaczy, zaś sytuacja na rzekach była stabilna - informowały wówczas Wody Polskie.
W rejonie ujścia Wisły pracowały cztery lodołamacze: Nerpa, Narwal, Manat i Tygrys.
Najwięcej jednostek uczestniczyło w akcji na Dolnej Odrze - tam pływało łącznie 13 lodołamaczy: 7 polskich oraz 6 niemieckich, pracujących razem.
Na Odrze decyzje dotyczące skierowania jednostek do pracy "podejmowane są na bieżąco, we współpracy ze stroną niemiecką" - informowała polska instytucja.
Na Wiśle z kolei dalsza akcja planowana jest po ociepleniu, spodziewanym po 2 lutego.
-----