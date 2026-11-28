W skrócie Bundestag przyjął budżet Niemiec na 2027 rok, w którym zabrakło środków na zadośćuczynienie dla żyjących w Polsce ofiar II wojny światowej.

Marcin Przydacz skrytykował decyzję Berlina, określając brak funduszy jako niemiecką pogardę wobec ofiar okupacji i pusty frazes o wartościach.

Mimo poparcia części polityków, m.in. szefa MSZ Johana Wadephula, ustawa nie uwzględniła wsparcia dla około 40 tysięcy polskich ocalałych.

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"Berlin nie jest gotów do przekazania zadośćuczynienia nawet dla żyjących jeszcze w Polsce ofiar niemieckiej okupacji. Wartości europejskie dla Niemców pozostają pustym frazesem. Wstyd" - napisał Marcin Przydacz na platformie X.

Niemcy nie zapłacą ofiarom okupacji. Przydacz: Wstyd

"Miliony pomordowanych, matek i ojców, sióstr i braci, zrujnowane miasta, zmarnowane dzieciństwa, zniszczone marzenia wchodzących wówczas w życie a dziś jeszcze żyjących... Dziś słyszą dalej niemiecką pogardę" - dodał szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta.

Jednocześnie zaznaczył, że nikt "nie będzie o nic prosił" Niemiec, ale "wstyd pozostanie".

"Następnym razem kiedy usłyszę o zasadach, wartościach, praworządności i prawach człowieka od polityków niemieckich - będę miał przed oczami tę decyzję" - podsumował.

Bundestag przyjął budżet. Brak pieniędzy dla polskich ofiar

W piątek Bundestag uchwalił budżet Niemiec na 2027 rok. Wydatki niemieckiego państwa mają wynieść w tym okresie rekordowe 556 mld euro.

W ustawie nie przewidziano jednak środków na tzw. gest humanitarny wobec żyjących jeszcze polskich ofiar II wojny światowej i niemieckiej okupucji. Pieniądze mogłyby trafić do ok. 40 tys. starszych osób, które przeżyły wojnę.

Za przeznaczeniem takich środków dla Polaków opowiadał się m.in. szef niemieckiego MSZ Johan Wadephul, organizacje pozarządowe, a także część opozycji i mediów. Mimo to, w ustawie nie znalazły się środki na ten cel. Decyzję rządu skrytykowała m.in. jedna z liderek Zielonych Franziska Brantner, którą określiła ją jako "kompromitującą" i stwierdziła, że jest to "niezagojona rana w stosunkach polsko-niemieckich".

Poseł Lewicy David Schliesing stwierdził natomiast, że brak środków na zadośćuczynienie dla Polaków "woła o pomstę do nieba".



