W skrócie Ambasador Niemiec odniósł się do wypowiedzi Szymona Hołowni dotyczącej reakcji Niemiec na decyzję Karola Nawrockiego ws. Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego.

Szymon Hołownia skomentował decyzję polskiego prezydenta o odebraniu odznaczenia przywódcy Ukrainy, wskazując możliwe konsekwencje dla Polski na arenie międzynarodowej.

Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, co spotkało się z odpowiedzią ze strony ukraińskich urzędników, którzy zdecydowali o zwrocie otrzymanych polskich orderów.

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Ambasador Niemiec w Polsce Miguel Berger odniósł się do słów Szymona Hołowni za pośrednictwem wpisu, który pojawił się na jego koncie na platformie X. Dyplomata podkreślił, że strona niemiecka nie jest zadowolona z konfliktu na linii Warszawa-Kijów.

"Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy zadowoleni. Potrzebujemy jedności w poparciu dla Ukrainy" - napisał Berger.

Hołownia: Decyzja Nawrockiego najbardziej ucieszy Niemców. Odpowiedział mu ambasador

Niemiecki ambasador skomentował wpis Szymona Hołowni, w którym stwierdził on, że "decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców".

"Którzy na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy" - pisał wicemarszałek Sejmu.

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Po interwencji Miguela Bergera Hołownia postanowił jednak zmienić treści swojego wpisu i opublikować go ponownie, tłumacząc tym samym, co dokładnie miał na myśli. Tym razem rozpoczął od tego, że "Karol Nawrocki chciał, żeby działania odwetowe Polaków zabolały Ukraińców". "Otóż one ich nie zabolą, zabolą nas" - zaznaczył.

"Ukraińcy jeszcze bardziej scementują się nie tylko wokół swojego obecnego (niewątpliwego) bohaterstwa, ale i wobec wypaczonych 'bohaterów' z przeszłości. Dajemy im do ręki argument pozwalający odsuwać z pola widzenia skalę naszej bezprecedensowej pomocy" - wyjaśnił.

Hołownia kreśli czarny scenariusz. "Polska znajdzie się na dobre poza E3"

"Na to wszystko Wielka Brytania, Francja i Niemcy pokiwają głowami i powiedzą: 'No tak. To Polacy. Oni zawsze mają jakiś problem sprzed stu lat. Pomożemy'. Polska znajdzie się na dobre poza E3 kreślącym teraz budowę systemu bezpieczeństwa w naszej części UE" - dodał.

Szymon Hołownia ocenił, że po "skandalicznej decyzji prezydenta Zełenskiego" należało przede wszystkim "natychmiast skoordynować działania prezydenckie, rządowe, parlamentarne i wojskowe".

"Zasadniczo w dyplomacji dużo częściej opłaca się działanie na zimno, a nie na gorąco. A głos trzeba podnosić wtedy, gdy jest szansa na to, że komuś pójdzie w pięty, a nie głównie na to, że wzruszy ramionami i odejdzie" - napisał wicemarszałek Sejmu.

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Nawrocki z decyzją ws. orderu Zełenskiego. "Sygnał ostrzegawczy"

Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Komunikat w tej sprawie pojawił się w piątek w formie nagrania, na którym prezydent uargumentował swoje działanie.

Nawrocki podkreślił, decyzja "nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu" i "nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa". Dodał też, że "nic się nie zmieniło" w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. W jego ocenie odebranie orderu ma jednak charakter "nie tylko symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym".

Na decyzję zareagowali niektórzy ukraińscy politycy i urzędnicy. Szef gabinetu Zełenskiego Kyryło Budanow, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Igor Żowkwa oraz szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podjęli decyzję o zwróceniu otrzymanych od strony polskiej orderów.





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