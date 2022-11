Do przekazania grupy doszło w czwartek. Wcześniej obywatele Iraku starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z procedurą wrócili do naszego kraju.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Joanna Konieczniak, Irakijczycy najpierw udali się ze swojej ojczyzny do Turcji, a następnie na Białoruś. W kwietniu 2022 r. udało im się nielegalnie przedostać do Polski.

Wniosek o azyl w Polsce

Po przekroczeniu granicy Irakijczycy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, a następnie skierowani do otwartego ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej, gdzie złożyli wioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Nie czekając jednak na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, udali się do Niemiec i tam złożyli kolejne wnioski o azyl, które zostały odrzucone.

Z uwagi na wyjazd cudzoziemców z Polski Szef Urzędu ds. Cudzoziemców umorzył prowadzone wobec nich postępowania o nadanie statusu uchodźców. Obywatele Iraku po powrocie do naszego kraju ponownie złożyli oświadczenia o chęci dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium Polski.

- Nie jest to odosobniony przypadek. Nielegalni migranci często występują o ochronę międzynarodową w naszym kraju, ale w rzeczywistości cały czas ich głównym celem pozostają kraje Europy Zachodniej - dodała Konieczniak.