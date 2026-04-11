W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla 15 województw, które będą obowiązywać od sobotniego wieczoru do niedzielnego poranka.

Według prognoz temperatura spadnie miejscami do minus 5 stopni przy gruncie, a lokalnie w kotlinach górskich nawet do minus 10 stopni Celsjusza.

IMGW apeluje o ostrożność, szczególnie do kierowców oraz rolników i sadowników, ze względu na możliwe szkody w uprawach i śliskie nawierzchnie nad ranem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla niemal całego kraju. Alerty obejmują aż 15 województw i będą obowiązywać od sobotniego wieczoru do niedzielnego poranka.

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego, a także części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Jedynym regionem wolnym od alertów pozostaje województwo lubuskie.

Według prognoz temperatura powietrza w wielu miejscach spadnie do około minus 2 stopni Celsjusza, natomiast przy gruncie może osiągnąć nawet minus 5 stopni. W południowych i południowo-wschodnich powiatach wartości te będą jeszcze niższe - do około minus 4 stopni, a przy gruncie nawet minus 8 stopni. Lokalnie w kotlinach górskich temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody, IMGW ostrzega. Kiedy obowiązują alerty?

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać w sobotę o godzinie 21 i pozostaną w mocy do niedzieli do godziny 8 rano. IMGW podkreśla, że ostrzeżenie I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do strat materialnych oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dodatkowo nad ranem, szczególnie we wschodniej i południowej części kraju, możliwe są silne zamglenia oraz lokalne, krótkotrwałe mgły, które mogą ograniczać widoczność na drogach.

Zróżnicowana pogoda w weekend

Jak poinformował synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, sobota przyniesie zróżnicowaną pogodę. Na zachodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów, a temperatura maksymalna wyniesie około 13 stopni Celsjusza. W centrum i na wschodzie dominować będzie większe zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a termometry pokażą od 8 do 10 stopni. Nad morzem będzie jeszcze chłodniej - około 8 stopni.

Noc z soboty na niedzielę zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie na wschodzie początkowo możliwe będą przelotne opady deszczu. To właśnie wtedy wystąpią prognozowane przymrozki.

W niedzielę w całym kraju pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a na wschodzie możliwe będą przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie około 14 stopni na południowym zachodzie, od 10 do 13 stopni w centrum i na wschodzie oraz około 11 stopni na wybrzeżu. Najchłodniej będzie w rejonie Helu, gdzie temperatura nie przekroczy 6 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Kolejna chłodna noc, apel do kierowców

Synoptycy prognozują, że także noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie niskie temperatury. Na zachodzie kraju będzie nieco cieplej - od 5 do 7 stopni Celsjusza, jednak na wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki do około minus 2 stopni.

Eksperci IMGW apelują o ostrożność, szczególnie do kierowców oraz rolników i sadowników. Przymrozki mogą bowiem negatywnie wpłynąć na uprawy, a także powodować śliskość nawierzchni w godzinach porannych.

