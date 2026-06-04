Spis treści: Na czym polegają "Wakacje z wojskiem"? "Wakacje z wojskiem" 2026. Terminy trzeciej edycji Dla kogo "Wakacje z wojskiem"? Ile można zarobić?

Na czym polegają "Wakacje z wojskiem"?

Trzecia edycja programu, podobnie jak dwie poprzednie, to przede wszystkim intensywne wojskowe szkolenie podstawowe. W programie zaplanowano poznanie podstaw taktyki wojskowej, naukę strzelania czy przyswojenie zasad przetrwania w terenie. "Wakacje z wojskiem" to także nauka walki wręcz oraz obsługa wybranego sprzętu wojskowego.

Uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Do wyboru w ramach "Wakacji z wojskiem" będą bowiem jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom. Finalnie program ma dawać poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole.

"Wakacje z wojskiem" to okazja do poznania realiów służby wojskowej od środka. Dla wielu uczestników może to być także pierwszy krok do dalszego związania swojej przyszłości z Wojskiem Polskim. Mowa tu zarówno o aktywnej rezerwie, Wojskach Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służbie wojskowej.

"Wakacje z wojskiem" 2026. Terminy trzeciej edycji

Tegoroczna edycja programu "Wakacje z wojskiem" obejmuje trzy 27-dniowe turnusy. Te zostaną przeprowadzone w niemal 90 lokalizacjach na terenie całej Polski. Pierwsze szkolenie rozpocznie się już 8 czerwca. A dokładne terminy tegorocznych turnusów to:

8 czerwca - 4 lipca;

13 lipca - 8 sierpnia;

17 sierpnia - 12 września.

Chętni, którzy chcą wziąć udział w programie "Wakacje z wojskiem" mogą składać zgłoszenia przez internet, telefonicznie, mailowo lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji na terenie całego kraju.

Wojsko udostępniło już szczegółowy harmonogram "Wakacji z wojskiem". Tu można znaleźć interesującą nas jednostkę i sprawdzić, w którym terminie realizuje program.

Dla kogo "Wakacje z wojskiem"? Ile można zarobić?

Program "Wakacje z wojskiem" jest adresowany przede wszystkim do osób w wieku od 18. do 35. roku życia. Na liście chętnie widzianych podczas szkoleń są więc maturzyści, studenci, osoby poszukujące wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Podstawowy warunek to ukończony 18. rok życia uczestnika.

Dobra informacja jest taka, że "Wakacje z wojskiem" to program płatny. Każdy jego uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto. To jednak nie wszystko, ponieważ Wojsko Polskie zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie.





''Wydarzenia'': Żurek chce uchylić immunitet Jakiemu. Twierdzi, że popełnił przestepstwo Polsat News