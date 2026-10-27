W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 21 osób w związku z rozpowszechnianiem fałszywej aplikacji wzorowanej na systemie mObywatel.

Wśród zatrzymanych znalazło się 13 nieletnich, którzy kupowali program oraz pomagali w jego reklamowaniu, administrowaniu witryną i dalszym rozpowszechnianiu skryptu.

Dorosłym podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszerstwa dokumentów, a wobec trzech osób zastosowano tymczasowe aresztowanie.

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Jak poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, w sprawę zaangażowanych było 12 zarządów terenowych jednostki. Policjanci prowadzili czynności na terenie kilku województw, koncentrując się na zwalczaniu przestępczości związanej z rozpowszechnianiem programu umożliwiającego generowanie wirtualnego dokumentu tożsamości.

Aplikacja była wzorowana na mObywatelu, ale pozwalała na tworzenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane. Jak wyjaśnia CBZC, przedmiotem działań było udostępnianie dostępu do aplikacji, a dokładniej skryptu komputerowego, który umożliwiał generowanie takich dokumentów.

W ramach postępowania funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 27 przeszukań. Zatrzymano 21 osób, wśród których znalazło się 13 nieletnich.

Oszustwo na fałszywą aplikację mObywatel

Z ustaleń policjantów wynika, że nieletni, wobec których prowadzono czynności, potwierdzili zakup fałszywego programu. Część z nich miała również wspierać głównych sprawców w jego rozpowszechnianiu.

Ich działania obejmowały między innymi reklamowanie aplikacji w internecie, administrowanie witryną i zarządzanie nią, a także przekazywanie skryptu znajomym.

Podczas czynności w miejscach zatrzymań zabezpieczono ponad 30 urządzeń elektronicznych. Wśród nich były telefony, laptopy i komputery. Materiał dowodowy obejmował między innymi korespondencję oraz historię przelewów.

Zarzuty dla dorosłych. Sprawą nieletnich zajmą się sądy rodzinne

Po zakończeniu czynności z udziałem nieletnich policjanci powiadomili właściwe miejscowo sądy rodzinne i przekazali im niezbędną dokumentację.

Zatrzymani pełnoletni zostali natomiast doprowadzeni do właściwych prokuratur. Przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, bezprawnego wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania programów komputerowych, a także fałszerstwa materialnego dokumentu.

Wobec trzech pełnoletnich podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. W przypadku dwóch kolejnych zdecydowano o policyjnym dozorze.

Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zapowiada kolejne zatrzymania.



