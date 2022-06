Nielegalni migranci próbowali przekroczyć polską granicę. Interwencja SG

Oprac.: Paweł Basiak Polska

Jedenaście osób, w tym obywatele Mali i Indii, próbowało we wtorek dostać się do Polski przez granicę z Białorusią - poinformowała Straż Graniczna. Do niebezpiecznego incydentu doszło w okolicy Czeremchy - osoby ubrane po cywilnemu rzucały kamieniami w kierunku polskich patroli granicznych.

Zdjęcie Próby forsowania granicy polsko-białoruskiej / Piotr Molecki / East News