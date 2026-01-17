W skrócie Karol Nawrocki został wskazany przez 38,6 proc. Polaków jako rzeczywisty lider prawicy.

Jarosław Kaczyński zajął drugie miejsce z poparciem 16,4 proc., a Sławomir Mentzen trzecie z wynikiem 9,4 proc.

20,9 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać lidera prawicy w badaniu United Surveys zrealizowanym dla Wirtualnej Polski.

"Kto Pani/Pana zdaniem jest dziś rzeczywistym liderem polskiej prawicy?" - takie pytanie zadano uczestnikom najnowszego badania United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. Okazuje się, że niekwestionowanym liderem jest prezydent Karol Nawrocki, którego wskazało 38,6 proc. Polaków.

Na drugim miejscu znalazł się Jarosław Kaczyński. Jego strata do Nawrockiego jest jednak znacząca. Prezesa PiS wybrało bowiem 16,4 proc. ankietowanych.

Jeszcze mniejszym poparciem cieszą się inni politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością. Na szóstym miejscu znalazł się Przemysław Czarnek z poparciem 1,4 proc., a na siódmym i ósmym ex aequo Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak - których wskazało 1,2 proc. badanych.

Ranking zamknęli dwa politycy związani z Suwerenną Polską. Patryka Jakiego wskazało 0,4 proc. badanych, a Zbigniewa Ziobrę - 0,2 proc.

Politycy Konfederacji wysoko. Duża strata do Nawrockiego

Nieco lepiej w badaniu wypadli politycy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej, którzy jednak pozostali daleko w tyle za Karolem Nawrockim. Wśród nich najwyższe poparcie otrzymał Sławomir Mentzen, który znalazł się na trzecim miejscu w rankingu z wynikiem 9,4 proc.

Na czwartym miejscu znalazł się natomiast Krzysztof Bosak. Jego jako lidera prawicy wskazało 6,8 proc. badanych. Z kolei Grzegorz Braun uzyskał 3,5 proc. głosów, co dało mu piąte miejsce.

Na zadane w sondażu pytanie nie potrafiło odpowiedzieć 20,9 proc. ankietowanych.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 02-04.01.2026 r. metodą mieszaną CATI & CAWI na reprezentatywnej próbie n=1000.

