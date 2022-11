Niedźwiedzie brunatne to największe drapieżniki żyjące w Polsce. Zimą - w okresie od około grudnia do lutego, marca - zapadają w głęboki sen.

Gdzie zimą śpią niedźwiedzie?

W mediach społecznościowych Nadleśnictwo Baligród pokazało jak dwa niedźwiadki - Antosia i Kostek - układają się do zimowej drzemki. Wideo bardzo spodobało się internautom, a na Facebooku udostępniono je ponad 850 razy.

Na nagraniu widać, jak jeden z nich wchodzi do gwary - legowiska, gdzie prześpi kolejne miesiące. Wcześniej niedźwiadki przybierały sukcesywnie na wadze, by zgromadzić jak najwięcej tłuszczu potrzebnego im do przetrwania zimy.

Reklama

Gdzie i jak śpią niedźwiedzie?

Według danych z 2020 roku, na terenie Nadleśnictwa Baligród żyje od 40 do 51 niedźwiedzi.

Ile niedźwiedzi żyje w Polsce?

Niedźwiedzie osiągają nawet 2,5 m długości, a ciężar ich ciała przekracza 300 kg. Niedźwiedź może biec z prędkością nawet 65 km/h, potrafi też pływać i wspinać się na drzewa. Choć jest wszystkożerny, to najczęściej je rośliny.

W Polsce niedźwiedzie są pod ścisłą ochroną. Według danych z GUS z 2020 roku, żyje ich w Polsce 381. Jeszcze 50 lat temu ich liczbę szacowano na zaledwie 20 osobników.