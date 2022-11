Koronawirus w Polsce Maseczki w szpitalach i przychodniach. Jest decyzja MZ

Minister zdrowia Adam Niedzielski dopinguje Polaków do poprawy kondycji. Ma w tym pomóc darmowy program treningowy.

"Program treningowy #8tygodnidozdrowia znajdziecie na #mojeikp" - napisał na Twitterze szef MZ, załączając wcześniejszy wpis Narodowego Funduszu Zdrowia na ten temat.

Program NFZ "8 kroków do zdrowia" w aplikacji mojeIKP

Po zalogowaniu się do aplikacji mojeIKP, należy wybrać zakładkę "profilaktyka", a następnie przejść do "aktywność fizyczna" i "8 tygodni do zdrowia".

Na filmiku przygotowanym przez NFZ, zachęcającym do skorzystania z programu treningowego, wskazano, że został on przewidziany na 8 tygodni, ma m.in. budować motywację, uświadamiać korzyści z aktywności fizycznej, dawać konkretne wskazówki, zachęcać do zdrowych nawyków i poprawić kondycję.

Reklama

- Dbamy o to, żebyście ćwiczyli bezpiecznie. W programie mamy cały zespół ekspertów - zaznaczono, wskazując m.in. na udział lekarza, trenera, fizjoterapeuty i psychologa.