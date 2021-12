Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. W tym roku sklepy będą jeszcze otwarte 12 i 19 grudnia, tj. dwie niedziele poprzedzające rzymskokatolickie Boże Narodzenie.

We wszystkich placówkach handlowych obowiązuje wymóg noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos. Sklepy mają obowiązek udostępniać klientom podczas zakupów rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji dłoni. Od 1 grudnia w placówkach handlowych obowiązuje nowy, wyższy limit osób (1 osoba na 15 mkw.)

Apel do kupujących

Polska Rada Centrów Handlowych zapewnia, że placówki handlowe zapewniają klientom rękawiczki jednorazowe i płyn dezynfekcyjny. Apeluje również do kupujących o przestrzeganie zasady DDM - utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta.

PRCH przypomina, że w obie grudniowe niedziele handlowe w wielu centrach handlowych będą się odbywały szczepienia przeciw COVID-19.