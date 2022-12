Spis treści: 01 18 grudnia 2022 - czy sklepy będą otwarte?

02 Sklepy czynne 18 grudnia. W jakich godzinach są otwarte?

03 Czy Żabka będzie czynna 18 grudnia?

04 Sklepy i placówki otwarte w niedziele niehandlowe

05 Niedziele handlowe w 2023 roku

18 grudnia 2022 - czy sklepy będą otwarte?

W grudniu 2022 roku można zrobić zakupy w dwie niedziele, pierwsza z nich wypadła 11 grudnia, a kolejna to 18 grudnia.

Wobec tego 18 grudnia to niedziela handlowa i większość sklepów będzie tego dnia otwarta. Równocześnie jest to ostatnia niedziela przed Wigilią i świętami Bożego Narodzenia 2022.

Sklepy czynne 18 grudnia. W jakich godzinach są otwarte?

Standardowe godziny otwarcia sklepów w niedziele handlowe zależą od regulacji poszczególnych sieci.

Z racji tego, że mogą się one różnić, to warto godziny otwarcia dla sklepów w poszczególnych lokalizacjach sprawdzić bezpośrednio na stronach internetowych sieci.

Oto godziny otwarcia największych sklepów:

Aldi - godziny otwarcia 18 grudnia - 9:00-20:00

Carrefour - godziny otwarcia 18 grudnia - 10:00-18:00

Kaufland - godziny otwarcia 18 grudnia - 9:00-20:00

Lidl - godziny otwarcia 18 grudnia - 8:00-20:00

Netto - godziny otwarcia 18 grudnia - 8:00-20:00

Dino - godziny otwarcia 18 grudnia - 8:30-20:00

Auchan - godziny otwarcia 18 grudnia - 8:00-21:00

Biedronka - godziny otwarcia 18 grudnia - 8:00-20:00

Stokrotka - godziny otwarcia 18 grudnia - 8:00-20:00

Czy Żabka będzie czynna 18 grudnia?

18 grudnia otwarte będzie wiele sklepów, także osiedlowych i franczyz. Wobec tego zdecydowana większość Żabek, sklepów Carrefour Express czy Freshmarket będzie otwarta w niedzielę 18 grudnia.

Jednak te sklepy mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych handlowych dni, więc warto je sprawdzać indywidualnie dla każdej z lokalizacji.

Sklepy i placówki otwarte w niedziele niehandlowe

W ustawie przewidziano 32 wyjątki, które mogą prowadzić sprzedaż w każdą niedzielę. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej w przypadku, gdy przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Dodatkowo zakaz nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Sklepy oraz placówki, które mogą być otwarte w każdą niedzielę, to:

sklepy (tylko w sytuacji, gdy sprzedawcą będzie właściciel albo w formie nieodpłatnej pracy członkowie jego najbliższej rodziny)

sklepy i placówki na dworcach

kwiaciarnie

apteki

stacje paliw

piekarnie i cukiernie

restauracje, kawiarnie, puby

Niedziele handlowe w 2023 roku

W przyszłym roku zwolennicy robienia zakupów w niedziele i święta nie będą zadowoleni, ponieważ w 2023 roku wypada tylko siedem niedziel handlowych, w tym jedna w zasadzie połowiczna.

Spowodowane jest to układem kalendarza, ponieważ w przyszłym roku w niedzielę wypada Wigilia Bożego Narodzenia. Oznacza to, że choć 24 grudnia ustanowiono niedzielę handlową i sklepy będą otwarte, to będą czynne krócej. Jest to spowodowane tym, że zgodnie z przepisami, w Wigilię obowiązuje zakaz handlu po godzinie 14:00.

Daty niedziel handlowych w 2023 roku to:

29 stycznia 2023 r.,

2 kwietnia 2023 r.,

30 kwietnia 2023 r.,

25 czerwca 2023 r.,

27 sierpnia 2023 r.,

17 grudnia 2023 r.,

24 grudnia 2023 r.

