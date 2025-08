PKW jednogłośnie w sprawie Nowej Nadziei. Przychody z niedozwolonego źródła

Powodem odrzucenia była niezgodność z kodeksem wyborczym wymagającym, by środki pochodziły wyłącznie z Funduszu Wyborczego.

Jak zaznaczono, takie stanowisko związane jest m.in. z niezastosowaniem się do przepisu kodeksu wyborczego, według którego środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z Funduszu Wyborczego .

Jak ustalono, ok. 13,4 tys. złotych przychodów komitetu wyborczego Nowa Nadzieja pochodziło z niedozwolonego źródła. Na posiedzeniu ponadto wskazywano, że sprawozdanie komitetu wyborczego nadesłano z przekroczeniem terminu. Nie stanowiło to jednak przesłanki do odrzucenia sprawozdania.