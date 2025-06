W poniedziałek szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maluk przekazał, nie podając, kiedy do tego doszło, że na lotnisku w Rzeszowie udaremniono niedawno zamach na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Odnosząc się do tej informacji, strona polska poinformowała, że chodzi o sprawę z kwietnia 2024 r ., a 19 maja 2025 r. został skierowany do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Jednocześnie ocenił, że część mediów w Polsce informowała o sprawie udaremnionej próby zamachu w taki sposób, jakby miało do tego dojść w poniedziałek. Dodał, że choć szef SBU nie podał dokładnej daty udaremnienia zamachu, to mówił o współpracy z ABW i ujęciu tej osoby.

W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami Maluk opowiedział, że jego podwładni zapobiegli dwóm próbom zamachu na szefa państwa : w siedzibie Zełenskiego w Kijowie 2024 r. i we współpracy z polskimi służbami na lotnisku w Rzeszowie. Nie podał jednak daty zdarzenia, do którego doszło w Polsce.

Odnosząc się do informacji o próbie zamachu na rzeszowskim lotnisku, Siemoniak przekazał na platformie X, że chodzi o sprawę z kwietnia 2024 r. Z kolei rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przypomniał komunikat z ubiegłego roku, w którym napisano, że 17 kwietnia 2024 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali podejrzanego o zgłoszenie gotowości do współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Chodzi o Pawła K. Funkcjonariusze ABW zatrzymali go w woj. lubelskim. K. miał zgłosić gotowość do działania na rzecz GRU, a do jego zadań miało należeć m.in. zebranie informacji na temat Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka, co miało pomóc w planowaniu zamachu na prezydenta Ukrainy.