Zaplanowana przerwa w dostawie usług będzie trwać od godziny 20:00 do godziny 23:30 dnia 6 marca . Ma ona wynikać z konieczności przeprowadzenia prac serwisowych . Oznacza to, że nie skorzystamy z usług przez ponad trzy godziny.

"Zgłoś urodzenie dziecka" jest za to wygodną opcją do zgłoszenia narodzin dziecka bez konieczności pójścia do urzędu. Usługa cieszy się bardzo dużą popularnością, a od 2018 roku skorzystało z niej niemalże 700 tys. rodziców. Wystarczy wypełnić stosowny formularz i podpisać go elektronicznie.