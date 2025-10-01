W skrócie Amerykańska ambasada w Warszawie ogranicza działalność swojego konta na platformie X z powodu braku finansowania budżetowego.

Obsługa paszportów i wiz będzie kontynuowana w miarę możliwości, ale publikacje w mediach społecznościowych będą ograniczone jedynie do pilnych alertów bezpieczeństwa.

Sytuacja jest wynikiem tzw. shutdownu w USA po tym, jak Kongres nie uchwalił nowego budżetu.

"W związku z przerwą w finansowaniu budżetowym działalność tego konta zostaje tymczasowo ograniczona. Do czasu pełnego wznowienia pracy będziemy publikować jedynie komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i sytuacji nadzwyczajnych" - czytamy w komunikacie, który w środę pojawił się w mediach społecznościowych ambasady USA w Warszawie.

USA. "Shutdown" wpływa na działanie ambasady w Polsce. Jest komunikat

"Obecnie planowe usługi związane z obsługą paszportów i wiz - zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w placówkach dyplomatycznych USA za granicą - będą kontynuowane w miarę możliwości" - poinformowano.

Na koncie ambasady na platformie X do czasu "powrotu do normalnego trybu działania" pojawiać się będą jedynie "pilne alerty bezpieczeństwa".

USA. Kongres nie przyjął nowego budżetu. Doszło do "shutdownu"

Amerykański Kongres nie uchwalił nowego budżetu przed wygaśnięciem starego o północy czasu lokalnego, wobec czego od 1 października wstrzymane zostaną prace większości agencji i urzędów federalnych. To pierwszy "shutdown" od 2018 r.

Biały Dom wydał instrukcje federalnym agencjom, by wdrożyć plany pracy w warunkach shutdownu tuż po tym, jak we wtorek wieczorem Senat odrzucił półtoramiesięczne prowizorium budżetowe przegłosowane wcześniej przez republikanów w Izbie Reprezentantów.

Shutdown potrwa do czasu uchwalenia prowizorium lub nowego budżetu, lecz nie jest jasne, kiedy może to nastąpić.

