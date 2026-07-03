Niecodzienny sondaż partyjny, w zestawieniu nowa pozycja. Ekspert komentuje
Jest nowy sondaż partyjny. Pierwsze miejsce dla Koalicji Obywatelskiej, która jako jedyna w zestawieniu przekracza próg 30 proc. poparcia. Drugie Prawo i Sprawiedliwość, trzecia Konfederacja. W badaniu dla "SE" sprawdzono także, na jakie poparcie liczyć mogłoby stowarzyszenie byłego premiera z czasów PiS. - Ten wynik pokazuje jedno - komentuje ekspert Sergiusz Trzeciak.
W skrócie
- W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" najwyższe poparcie uzyskała Koalicja Obywatelska, a na kolejnych miejscach znalazły się Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.
- Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego otrzymało 2,05 proc. wskazań, nie przekraczając progu wyborczego.
- Ekspert ds. marketingu politycznego ocenił, że nowym formacjom trudno zdobyć poparcie powyżej 5 proc. w ustabilizowanym systemie politycznym.
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W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" prowadzi Koalicja Obywatelska. Formacja Donalda Tuska może liczyć w badaniu na głosy 32,45 proc. respondentów.
Drugie miejsce przypadło Prawu i Sprawiedliwości, na które oddanie głosu zadeklarowało 24,97 proc. Za PiS plasuje się Konfederacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena z poparciem na poziomie 12,75 proc.
Nowy sondaż partyjny. Sprawdzono, jaki wynik zanotowałoby stowarzyszenie Morawieckiego
Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna poparłoby 8,97 proc. ankietowanych. Nowa Lewica mogłaby liczyć z kolei na 7,79 proc. głosów.
Partia Razem zanotowała natomiast wynik 4,45 proc., a więc nie zdołałaby dostać się do Sejmu.
Poniżej progu wyborczego znalazły się też:
- PSL (3,79 proc.),
- Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego (2,05 proc.), które uwzględniono w badaniu, by zobaczyć, na jakie poparcie mogłoby liczyć stowarzyszenie byłego premiera.
- Polska 2050 (1,92 proc.)
Inną partię w sondażu wskazało 0,86 proc. ankietowanych.
Warto podkreślić, że obecnie Rozwój Plus to stowarzyszenie, do którego były premier zaprosił członków PiS. Decyzja Morawieckiego doprowadziła do wzrostu emocji w Prawie i Sprawiedliwości, bo Jarosław Kaczyński miał obawiać się rozłamu w formacji. Spór został jednak, przynajmniej obecnie, zażegnany.
Ekspert komentuje sondaż. Wynik pokazuje jedno
Wynik Rozwoju Plus, gdyby formacja zdecydowała się na samodzielny start, w rozmowie z "SE" skomentował ekspert ds. marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak.
- Ten wynik pokazuje, jak trudno przebić się do świadomości wyborców w ugruntowanym systemie politycznym. Każda nowa marka musi walczyć o przekroczenie 5 proc., bo niższy wynik nie zachęca do jej popierania - ocenił Trzeciak.
- Mateusz Morawiecki jest tego świadomy, ale im bliżej będzie wyborów, tym chęć wejścia nowego środowiska na rynek polityczny będzie silniejsza - dodał ekspert.
Sondaż wykonano w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.