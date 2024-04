Niecodzienny incydent w czasie wyborów. PKW o "ewakuacji urny wyborczej"

- Do pełni szczęścia dużo nie brakuje , ale jak wielokrotnie wspominaliśmy musimy otrzymać protokoły wyników głosowania z wszystkich obwodów - poinformował przewodniczący Sylwester Marciniak.

Jak poinformowała PKW, wyniki w wyborach do Sejmików Województw zebrane zostały z 31 423 na 31 456 obwodów. Oznacza to, że znanych jest 99,90 procent wyników .

W przypadku wyborów do Rad Powiatów podliczone zostały dane z 24 689 na 24 705 obwodów do głosowania. Daje to wynik 99,94 procent.