Niecodzienne wystąpienie premiera Tuska. Zwrócił się do Europy

- Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju, Polski, i jego osiągnięć. Oto 10 z tysiąca powodów - rozpoczął swoje przemówienie w filmie opublikowanym z okazji Nowego Roku premier Donald Tusk.

Pierwszym przytoczonym przez szefa rządu argumentem jest "bezpieczna i szczelna polska granica wschodnia", która, jak podkreślił, jest również granicą Europy, oraz "odpowiedzialna i twarda polityka azylowa".

Jak wskazał premier, polityka ta doprowadziła do 90-procentowego spadku liczby migrantów przekraczających polskie granice. Jest to w jego ocenie "wzór do naśladowania dla całej Europy".

Donald Tusk wymienił polskie osiągnięcia. "Wzór dla całej Europy"

"Budowa największej nowoczesnej armii w Unii Europejskiej" to drugi punkt na liście premiera. Jako trzecia przytoczona została "skuteczna polityka walki z przestępczością", która pozwala Polsce na ściganie przestępców, "w tym sabotażystów nasłanych przez Rosję".

Czwartym osiągnięciem jest "słuszne" uznanie Warszawy przez Magazyn Forbes za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 roku. Kolejne to program in vitro, który pozwolił na narodzenie się 8 tysięcy dzieci.

- Średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło o prawie 10 proc. w 2025 roku. PKB przekroczyło bilion dolarów, jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym, inflacja gwałtownie spadła - kontynuował premier, w ramach punktów szóstego i siódmego.

Tusk złożył życzenia Europie. "Bądźcie jak Polska!"

Jako kolejna została wskazana "solidarność Polski w stosunku do dwóch milionów Ukraińców, którzy przybyli tu po ataku Rosji na Ukrainę". "Dynamicznie" rozwijająca się infrastruktura to dziewiąty punkt na liście premiera.

- Polska przechodzi prawdziwą rewolucję energetyczną, notując największy wzrost w zielonej energii w Europie i angażując się w budowę elektrowni nuklearnych i morskich - dodał Tusk.

- Tak, mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska - energiczni, odważni, bezpieczni. Powodzenia! - zakończył szef rządu.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że w czwartek o godz. 20 premier Tusk wygłosi noworoczne orędzie. Dzień wcześniej zrobił to prezydent Karol Nawrocki.

