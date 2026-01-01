Niecodzienne wystąpienie premiera Tuska. Zwrócił się do Europy
- Mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska - energiczni, odważni, bezpieczni. Powodzenia! - powiedział Donald Tusk w filmie opublikowanym z okazji Nowego Roku. Szef rządu wymienił 10 powodów, dla których Polska stanowi "wzór dla całej Europy".
W skrócie
- Donald Tusk podkreśla sukcesy Polski w noworocznym wystąpieniu, wymieniając 10 powodów do dumy.
- Szef rządu zaznacza osiągnięcia w bezpieczeństwie granic, polityce azylowej, gospodarce i rozwoju infrastruktury.
- Tusk życzy Europie, by czerpała przykład z Polski.
- Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju, Polski, i jego osiągnięć. Oto 10 z tysiąca powodów - rozpoczął swoje przemówienie w filmie opublikowanym z okazji Nowego Roku premier Donald Tusk.
Pierwszym przytoczonym przez szefa rządu argumentem jest "bezpieczna i szczelna polska granica wschodnia", która, jak podkreślił, jest również granicą Europy, oraz "odpowiedzialna i twarda polityka azylowa".
Jak wskazał premier, polityka ta doprowadziła do 90-procentowego spadku liczby migrantów przekraczających polskie granice. Jest to w jego ocenie "wzór do naśladowania dla całej Europy".
Donald Tusk wymienił polskie osiągnięcia. "Wzór dla całej Europy"
"Budowa największej nowoczesnej armii w Unii Europejskiej" to drugi punkt na liście premiera. Jako trzecia przytoczona została "skuteczna polityka walki z przestępczością", która pozwala Polsce na ściganie przestępców, "w tym sabotażystów nasłanych przez Rosję".
Czwartym osiągnięciem jest "słuszne" uznanie Warszawy przez Magazyn Forbes za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 roku. Kolejne to program in vitro, który pozwolił na narodzenie się 8 tysięcy dzieci.
- Średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło o prawie 10 proc. w 2025 roku. PKB przekroczyło bilion dolarów, jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym, inflacja gwałtownie spadła - kontynuował premier, w ramach punktów szóstego i siódmego.
Tusk złożył życzenia Europie. "Bądźcie jak Polska!"
Jako kolejna została wskazana "solidarność Polski w stosunku do dwóch milionów Ukraińców, którzy przybyli tu po ataku Rosji na Ukrainę". "Dynamicznie" rozwijająca się infrastruktura to dziewiąty punkt na liście premiera.
- Polska przechodzi prawdziwą rewolucję energetyczną, notując największy wzrost w zielonej energii w Europie i angażując się w budowę elektrowni nuklearnych i morskich - dodał Tusk.
- Tak, mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska - energiczni, odważni, bezpieczni. Powodzenia! - zakończył szef rządu.
Rzecznik rządu Adam Szłapka zapowiedział, że w czwartek o godz. 20 premier Tusk wygłosi noworoczne orędzie. Dzień wcześniej zrobił to prezydent Karol Nawrocki.