Nietypowy wniosek posła Tomasz Zimocha

- Po stu latach nasze spojrzenia znowu kierujemy na Paryż, bo dzisiaj rozpoczynają się 33. letnie Igrzyska Olimpijskie. Wnoszę o to, by najbliższe 16 dni było bez polityki, aby były to dni olimpijskiej radości. Bawmy się sportem - zaapelował.