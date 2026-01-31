Niecodzienne nagranie z lotu ptaka. "Formacja nad Atlantykiem"
Nad Oceanem Atlantyckim swój przelot miała formacja nowych samolotów, które w ostatnim czasie zasiliły flotę Polskich Linii Lotniczych LOT. Na nagraniu uchwycono trzy samoloty, lecące w niedalekiej odległości od siebie. Okazało się, że to boeingi 737 MAX 8.
W skrócie
- Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały nagranie przelotu trzech samolotów nad Atlantykiem.
- Na filmie widać boeingi 737 MAX 8, które niedawno dołączyły do floty LOT.
- Nowe samoloty mają nowoczesne wnętrza oraz oferują wyższą efektywność paliwową i niższą emisję CO₂.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały w piątek w mediach społecznościowych nagranie, na którym uchwycono niecodzienny widok.
Na kilkusekundowym filmie widać, jak trzy samoloty należące do polskiego przewoźnika, lecą w niedalekiej od siebie odległości. Film opatrzono podpisem: "POV: Jesteś najnowszym samolotem LOT, pływającym w formacji nad Atlantykiem".
Polskie Linie Lotnicze LOT pokazały niecodzienne nagranie. Tak prezentują się nowoczesne boeingi
Jedna z internautek zapytała w komentarzu, czy to jeden z ostatnio trzech przybyłych boeingów 737 MAX 8, na co przewoźnik odpowiedział twierdząco.
Końcem grudnia ubiegłego roku Polskie Linie Lotnicze poinformowały w komunikacie na swojej stronie internetowej, że do naszego kraju przybył - wówczas - jeden z trzynastu samolotów wyprodukowanych w fabryce w Seattle.
W notatce przekazano, że nowe maszyny, poza nowoczesnym wnętrzem, zaoferują również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji dwutlenku węgla. Jak dodano, boeingi te będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.
"W pierwszym kwartale 2026 roku PLL LOT spodziewają się dostawy kolejnych pięciu boeingów 737 MAX 8, co pozwoli znacząco wzmocnić flotę wąskokadłubową przewoźnika" - podkreślono na stronie internetowej.
W jednym z postów ze stycznia linie lotnicze przekazały, że trzy maszyny, które dotarły do naszego kraju z fabryki z Seattle nazwano Bravo, Delta oraz Echo.