W skrócie Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały nagranie przelotu trzech samolotów nad Atlantykiem.

Na filmie widać boeingi 737 MAX 8, które niedawno dołączyły do floty LOT.

Nowe samoloty mają nowoczesne wnętrza oraz oferują wyższą efektywność paliwową i niższą emisję CO₂.

Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały w piątek w mediach społecznościowych nagranie, na którym uchwycono niecodzienny widok.

Na kilkusekundowym filmie widać, jak trzy samoloty należące do polskiego przewoźnika, lecą w niedalekiej od siebie odległości. Film opatrzono podpisem: "POV: Jesteś najnowszym samolotem LOT, pływającym w formacji nad Atlantykiem".

Polskie Linie Lotnicze LOT pokazały niecodzienne nagranie. Tak prezentują się nowoczesne boeingi

Jedna z internautek zapytała w komentarzu, czy to jeden z ostatnio trzech przybyłych boeingów 737 MAX 8, na co przewoźnik odpowiedział twierdząco.

Końcem grudnia ubiegłego roku Polskie Linie Lotnicze poinformowały w komunikacie na swojej stronie internetowej, że do naszego kraju przybył - wówczas - jeden z trzynastu samolotów wyprodukowanych w fabryce w Seattle.

W notatce przekazano, że nowe maszyny, poza nowoczesnym wnętrzem, zaoferują również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji dwutlenku węgla. Jak dodano, boeingi te będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.

"W pierwszym kwartale 2026 roku PLL LOT spodziewają się dostawy kolejnych pięciu boeingów 737 MAX 8, co pozwoli znacząco wzmocnić flotę wąskokadłubową przewoźnika" - podkreślono na stronie internetowej.

W jednym z postów ze stycznia linie lotnicze przekazały, że trzy maszyny, które dotarły do naszego kraju z fabryki z Seattle nazwano Bravo, Delta oraz Echo.

