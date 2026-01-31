Niecodzienne nagranie z lotu ptaka. "Formacja nad Atlantykiem"

Nad Oceanem Atlantyckim swój przelot miała formacja nowych samolotów, które w ostatnim czasie zasiliły flotę Polskich Linii Lotniczych LOT. Na nagraniu uchwycono trzy samoloty, lecące w niedalekiej odległości od siebie. Okazało się, że to boeingi 737 MAX 8.

Samolot pasażerski LOT Polish Airlines lecący na tle nieba, nałożony fragment pokazuje widok tego samego samolotu z lotu ptaka ponad warstwą chmur.
PLL LOT pokazały niecodzienne nagranie. Trzy nowe maszyny nad AtlantykiemURBANANDSPORT / NURPHOTO / AFP ; PLL LOTmateriał zewnętrzny

  • Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały nagranie przelotu trzech samolotów nad Atlantykiem.
  • Na filmie widać boeingi 737 MAX 8, które niedawno dołączyły do floty LOT.
  • Nowe samoloty mają nowoczesne wnętrza oraz oferują wyższą efektywność paliwową i niższą emisję CO₂.
Polskie Linie Lotnicze LOT opublikowały w piątek w mediach społecznościowych nagranie, na którym uchwycono niecodzienny widok.

Na kilkusekundowym filmie widać, jak trzy samoloty należące do polskiego przewoźnika, lecą w niedalekiej od siebie odległości. Film opatrzono podpisem: "POV: Jesteś najnowszym samolotem LOT, pływającym w formacji nad Atlantykiem".

Polskie Linie Lotnicze LOT pokazały niecodzienne nagranie. Tak prezentują się nowoczesne boeingi

Jedna z internautek zapytała w komentarzu, czy to jeden z ostatnio trzech przybyłych boeingów 737 MAX 8, na co przewoźnik odpowiedział twierdząco.

    Końcem grudnia ubiegłego roku Polskie Linie Lotnicze poinformowały w komunikacie na swojej stronie internetowej, że do naszego kraju przybył - wówczas - jeden z trzynastu samolotów wyprodukowanych w fabryce w Seattle.

    W notatce przekazano, że nowe maszyny, poza nowoczesnym wnętrzem, zaoferują również wyższą efektywność paliwową i niższy poziom emisji dwutlenku węgla. Jak dodano, boeingi te będą obsługiwać kluczowe połączenia europejskie i trasy średniego zasięgu.

    "W pierwszym kwartale 2026 roku PLL LOT spodziewają się dostawy kolejnych pięciu boeingów 737 MAX 8, co pozwoli znacząco wzmocnić flotę wąskokadłubową przewoźnika" - podkreślono na stronie internetowej.

    W jednym z postów ze stycznia linie lotnicze przekazały, że trzy maszyny, które dotarły do naszego kraju z fabryki z Seattle nazwano Bravo, Delta oraz Echo.

