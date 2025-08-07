Nietypowe zdarzenia miało miejsce na przygranicznym terenie w okolicy wsi Czeremcha (woj. podlaskie). Nielegalnych imigrantów zatrzymali funkcjonariusze z tamtejszej placówki Straży Granicznej.

"Na granicy utrzymuje się wysoka presja migracyjna. Każdego dnia funkcjonariusze Straży Granicznej podejmują działania związane z przeciwdziałaniem próbom nielegalnego przekraczania granicy przez cudzoziemców" - czytamy we wpisie SG na platformie X.

Szturmowali granicę toaletą. Straż Graniczna pokazała nagranie

"Cudzoziemcy próbowali pokonać zabezpieczenia granicy, wykorzystując przenośną toaletę" - poinformowali strażnicy na swoich mediach społecznościowych.

Do wpisu załączono nagranie, na którym widać grupkę osób, które wykorzystały plastikową ubikację jako przenośny podest do wspięcia się na ogrodzenie. Po chwili na miejscu pojawia się patrol straży, który błyskawicznie pacyfikuje pomysłowych migrantów.

"Mężczyźni ci zostali ujęci kilkaset metrów od linii granicy. Całe zdarzenie było nagrywane przez osobę stojącą po białoruskiej stronie" - podsumowano w komunikacie.

Nowy sprzęt SG. Zatrzymano 13 Afgańczyków

Strażnicy poinformowali też o sukcesach, które odnieśli na innych częściach granicy. Skorzystali oni z nowego sprzętu.

"Dzięki nowo funkcjonującej barierze elektronicznej na rzece Bug zatrzymali 13 nielegalnych migrantów z Afganistanu. Osoby te, wbrew obowiązującym przepisom, przekroczyły granicę państwową z Białorusi do Polski, by dotrzeć na zachód Europy" - przekazano w innym komunikacie SG.

Dodano, że zatrzymane osoby dobrowolnie opuściły Polskę.

