"Niech wypije piwo, którego sam nawarzył". Komentarze po decyzji prezydenta

Oprac.: Jan Manicki

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. - Szkoda, bo prezydent mógł podpisać ustawę i dopiero wtedy skierować ją do Trybunału - oceniła na antenie Polsat News posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. - To jedyna możliwa decyzja - odparł z kolei Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.

