"Niech pan wytłumaczy swoim ludziom". Czarzasty wprost do Nawrockiego

Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że żaden prezydencki projekt nie jest blokowany w Sejmie i wezwał prezydenta do wyjaśnienia tej kwestii swoim współpracownikom.

Czarzasty przekazał, że wątpliwości dotyczące projektu ustawy o "polskim SAFE 0 proc." wynikają z analizy prawnej wskazującej na potencjalną niezgodność z artykułem 221 Konstytucji.

Marszałek Sejmu poinformował, że nie nada numeru druku prezydenckiemu projektowi dotyczącemu Polskiego Funduszu Inwestycji Obronnych.

W czwartek Włodzimierz Czarzasty wziął udział w konferencji prasowej pod hasłem "SAFE 0 zł i inne prezydenckie projekty ustaw w Sejmie". Marszałek w trakcie spotkania z mediami przytoczył dane dotyczące prezydenckich inicjatyw, które trafiły do Sejmu.

Czarzasty przekazał, że prezydent Karol Nawrocki wniósł do tej pory do izby 17 projektów. Na tę liczbę składa się siedem ustaw na etapie prac komisyjnych, cztery zwrócone z prośbą o uzupełnienie, dwie czekające na pierwsze czytanie oraz po jednej uchwalonej i odrzuconej przez Sejm.

Ponadto jeden z projektów jest w konsultacjach społecznych, a kolejny skierowano do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji.

Marszałek Sejmu zwrócił się do prezydenta. "Żaden projekt nie jest w zamrażarce"

- Dokumenty, które państwu przedstawiłem i wiedza, którą państwu przedstawiłem, jest na stronach internetowych Sejmu. Każdy ma do tego dostęp. Z tego, co widać, nie każdy chce z tego korzystać. Nie blokuję żadnych ustaw. Postępuję zgodnie z prawem i jeszcze raz powtarzam, nie będzie Sejm procedował ustaw populistycznych - mówił Włodzimierz Czarzasty.

Marszałek Sejmu podkreślił przy tym, że "żaden projekt nie jest w zamrażarce". - Niech pan (prezydent - przyp. red.) swoim ludziom wytłumaczy, żeby nie kłamali. To nie ma sensu - dodał.

- Powtórzę to po raz kolejny, bo to chyba jest ważna sprawa. Jeżeli projekt nie będzie miał zabezpieczenia finansowego i będzie rocznie kosztował 100 miliardów złotych, to nie będzie takiej sytuacji, że w uzasadnieniu finansowym projektu będzie "niech rząd znajdzie na to pieniądze" - powiedział marszałek Sejmu.

Współlider Lewicy przypomniał następnie, że "projekty są tak skonstruowane, że trzeba wskazać źródło finansowania".

- Ja rozumiem, że panu prezydentowi jest niewygodnie powiedzieć: "proszę zabrać z opieki społecznej, ze zdrowia albo z uzbrojenia 100 miliardów złotych rocznie" i chciałby pan, żeby kto inny o tym powiedział - stwierdził.

- Panie prezydencie to jest cwaniactwo, a nie polityka na określonym poziomie - zakończył temat.

Czarzasty o "polskim SAFE 0 procent". Wspomniał o "poważnych wątpliwościach"

Dodajmy, że w trakcie konferencji Włodzimierz Czarzasty odniósł się ponadto do ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, czyli tzw. "polskiego SAFE 0 proc.". W tym kontekście marszałek Sejmu przekazał, że inicjatywa została skierowana do wstępnej analizy do Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji.

- Do wstępnej analizy, bo był na to tydzień. Ale chciałem, żeby to było szybko, żeby nie było argumentów, że ktoś mrozi jakikolwiek projekt - mówił.

Polityk zaznaczył, że w związku z informacją, którą otrzymał w wyniku wspomnianej analizy, zdecydował, że nie nada numeru druku temu projektowi. Zaznaczył także, że ma "poważne wątpliwości" co do konstytucyjności prezydenckiego projektu.

- Zdaniem naszych prawników, prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 Konstytucji - wyjaśnił.

Wspomniany artykuł Konstytucji głosi, że "inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie Radzie Ministrów".

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Wcześniej jednak zaprezentował przygotowany z prezesem NBP Adamem Glapińskim projekt "polskiego SAFE 0 proc.".

Niedługo później w Sejmie został złożony projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Zakłada on utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą środki pochodzące z zysku NBP.

