Niebo przetną błyskawice, wiatr się nasili. Wiemy, gdzie pojawią się burze

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Spokojnie już było. W czwartek pogoda w wielu miejscach się zepsuje. Zrobi się pochmurnie i deszczowo, a strefa opadów przejdzie przez nasz kraj z zachodu na wschód. Najtrudniej będzie na południu i częściowo w centrum, gdzie synoptycy spodziewają się burz.

Dobiega końca etap przyjaznej i przeważnie słonecznej pogody, która towarzyszyła nam od początku miesiąca. Spadnie więcej deszczu, a miejscami zagrzmi - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Noc przyniesie kolejne wyzwania pogodowe.

Zagrzmi i mocniej popada. W górach bardziej biało

Czwartek będzie pochmurny, a mocniejsze rozpogodzenia możliwe będą praktycznie tylko na południowym wschodzie, a po południu również na północnym zachodzie.

W wielu miejscach przelotnie popada słaby deszcz. Gorszej aury mogą się spodziewać mieszkańcy południa i centrum kraju: po południu w pasie ciągnącym się od Śląska i Małopolski po Ziemię Świętokrzyską i południe Mazowsza możliwe będą burze. W ich trakcie powieje porywisty wiatr i mocniej popada - lokalnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy.

Strefa gorszej pogody w czwartek będzie się ciągnąć przez południe kraju i dotrze częściowo do centrumWXChartsmateriał zewnętrzny

Deszcze będą się stopniowo pojawiać w różnych miejscach. Strefa opadów przesunie się z północnego zachodu na południowy wschód. Z czasem więc na północnym zachodzie przestanie padać.

Jedyny akcent dobiegającej powoli końca kalendarzowej zimy pojawi się wysoko w Tatrach - tam popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

    Nieprzyjemnie, ale wciąż ciepło. Kilkanaście stopni w całym kraju

    Pomimo gorszej niż dotychczas aury temperatury wciąż będą wysokie. W praktycznie całej Polsce będzie wyraźnie powyżej 10 stopni: od 14 na zachodzie, północy i w centrum do 15-18 st. C na południowym wschodzie. Wyraźnie chłodniej będzie na Półwyspie Helskim, gdzie w ciągu dnia nie powinno być więcej niż 8 stopni.

    Pomimo nieprzyjaznej aury w czwartek będzie ciepło: miejscami do 18 stopni CelsjuszaWXChartsmateriał zewnętrzny

    Wraz z większym zachmurzeniem, deszczem i burzami musimy się liczyć z tym, że warunki w wielu miejscach będą gorsze niż w poprzednich dniach. W czwartek w większości kraju będą przejściowo niekorzystne. Lepiej pod tym względem będzie na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju.

    W większości kraju w ciągu dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizmIMGW materiał zewnętrzny

    Noc także zapowiada się na dość wymagającą pogodowo. Wciąż utrzyma się spore zachmurzenie, a na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz. Pojawią się również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wrócą przymrozki, które na terenach podgórskich wyniosą -1, a lokalnie w dolinach karpackich do -3 stopni.

