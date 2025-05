Podczas burz w tych miejscach suma opadów może sięgnąć 15-25, a lokalnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty wejdą w życie w południe i utrzymają się do godz. 19:00.

W poniedziałek najcieplej będzie na wschodzie i zachodnich krańcach Polski: do 21 stopni Celsjusza. w centrum i na południu będzie do 17-19 st. C, a najchłodniej nad morzem i kotlinach górskich: od 12 do 16 stopni.