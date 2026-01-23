W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed marznącymi opadami na południu oraz w południowo-wschodniej Polsce, które będą obowiązywać do niedzieli.

W nocy z piątku na sobotę prognozowane są opady marznącego deszczu oraz spadki temperatur nawet do -12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie.

IMGW zapowiada w sobotę całkowite zachmurzenie, okresowe opady i ograniczoną widzialność przez mgły oraz zamglenia, szczególnie na południu kraju.

Ostrzeżenia wydane przez IMGW dotyczą południowej oraz południowo-wschodniej Polski i dotyczą spodziewanych w ciągu najbliższych dni marznących opadów.

Pomarańczowy alert drugiego stopnia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego. We wszystkich powiatach na terenie tych regionów obowiązywać będą one do niedzieli do godziny 10.

Ostrzeżenia niższego stopnia - żółte - ogłoszono natomiast dla zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz dla południowych części województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Obowiązywać mają natomiast do soboty do godziny 16.

IMGW. W nocy mrozy do -12 stopni Celsjusza

Z przygotowanej przez Instytutu prognozy pogody wynika, że pierwsze marznące opady pojawią się w nocy z piątku na sobotę i będą dotyczyły województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego.

Najzimniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry mają wskazać 12 kresek poniżej zera. Równie niskich temperatury spodziewać się trzeba na Podlasiu (-10 stopni Celsjusza) oraz na Warmii i Mazurach (również -10 st. C).

Nieco cieplej na pomorzu, w centrum i na Lubelszczyźnie. Wszędzie tam termometry wskażą od -6 do -8 stopni Celsjusza. Najcieplej natomiast na południu - od -2 st. C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do -4 w Zakopanem.

IMGW prognozuje także, że w nocy będzie pochmurnie. W niektórych regionach - np. na Mazowszu, Podlasiu i w województwie kujawsko-pomorskim - wystąpią słabe opady śniegu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści "Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz" dla osób przebywających w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, łódzkim i opolskim.

RCB poinformowało także, aby zachować szczególną ostrożność na drogach i chodnikach.

Pogoda na sobotę. IMGW prognozuje zachmurzenie całkowite i kolejne marznące opady

W sobotę natomiast południowe regiony Polski spodziewać się mogą temperatur powyżej zera. Od 2 stopni na plusie w Zakopanem, przez 1 st. C na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku i Małopolsce po 0 st. C na Podkarpaciu.

Najzimniej po raz kolejny na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokażą dziewięć kresek poniżej zera. Nieco cieplej natomiast na Podlasiu (-7 st. C), Warmii i Mazurach (-6 st. C) oraz na Pomorzu i Kujawach (-5 st. C). W centrum kraju na termometrach w okolicach -4 stopni Celsjusza.

"W dzień zachmurzenie całkowite, na północy i zachodzie kraju możliwe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, a w południowej połowie kraju również opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w tym deszczu marznącego powodujące gołoledź. Na południu kraju również silne zamglenia, oraz miejscami mgły ograniczające widzialność do 400 m, które mogą lokalnie osadzać szadź" - prognozuje IMGW.

Pilna odprawa służb. "Wzmożona czujność"

W piątek w związku z sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną odbyła się odprawa służb oraz wojewodów z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - poinformowało MSWiA.

Resort przekazał, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, wojewodowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji.

Podczas spotkania przedstawiono ocenę możliwych zagrożeń oraz gotowości służb do reagowania na zdarzenia o charakterze lokalnym. Wskazano na konieczność "zachowania wzmożonej czujności przez służby oraz prowadzenia działań prewencyjnych na poziomie lokalnym".

