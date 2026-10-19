"Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, otwiera się w nowym oknie, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej" - informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego. Chodzi o następujące powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Ostrzał zachodniej Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty

Po kilku minutach ostrzeżenia RCB dostali również mieszkańcy Podkarpacia. Chodzi o powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

"Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - czytamy w komunikacie DORSZ. Działania mają charakter prewencyjny. Służby apelują do mieszkańców, aby śledzić dalsze komunikaty.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwu wojskowemu, przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Rzeszowie, otwiera się w nowym oknie została zamknięta" - informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Straszliwy rosyjski atak". Zełenski o skutkach nalotu na Charków

Uderzenia na zachodzie Ukrainy poprzedziły rosyjskie naloty w innych częściach kraju. Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek wieczorem o "straszliwym rosyjskim ataku" w jednym z parków w obwodzie charkowskim.

"Czysta zbrodnia. Sześć osób zginęło, w tym dzieci. Mała dziewczynka zginęła w wózku - miała na imię Angelina, miała nieco ponad rok, urodziła się w sierpniu 2025 roku" - przekazał ukraiński przywódca.

"Kolejna zabita dziewczynka miała 11 lat. Składam kondolencje ich rodzinom i bliskim. 14 osób zostało rannych, w tym sześcioro dzieci" - poinformował Zełenski. Atak przeprowadzono za pomocą dronów Shahed.



