Niebezpiecznie na zachodzie, groźnie na północy. Pogoda niesie zmiany

Burze nawiedzają we wtorek liczne województwa. Sporo napływa ich znad Niemiec do Ziemi Lubuskiej, części Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego. Miejscami przyniosą silny wiatr, osiągający do 70 km/h.