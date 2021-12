W województwach lubelskim i mazowieckim temperatura spadła poniżej 0 st., co po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu może powodować zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników - ostrzega w nocy z piątku na sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wcześniej IMGW ostrzegał przed oblodzeniem dróg i chodników w województwach małopolskim, śląskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracuje na nich 878 pojazdów do zimowego utrzymania - poinformowała w sobotę rano Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W niektórych regionach kraju mogą wystąpić jednak opady śniegu i śniegu z deszczem.

GDDKiA apeluje o szczególną ostrożność na tych odcinkach

GDDKiA przekazała, że błoto pośniegowe i lokalna śliskość występuje w południowej i wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego na drogach krajowych S7 odc. Olsztynek - Elbląg, S22 odc. Elbląg - gr. państwa, w woj. dolnośląskim na: dk 8 odc. Ząbkowice Śląskie - Kudowa Zdrój, dk 33 odc. Kłodzko - gr. państwa, dk 46 odc. Kłodzko - Złoty Stok, w woj. opolskim na: dk 40 odc. Większyce - Głuchołazy, dk 38 odc. Głubczyce - Reńska Wieś, w woj. wielkopolskim na: dk 36 odc. Rawicz - Ostrów Wielkopolski, dk 11 odc. Antonin - Siemianice, dk 39 odc. Baranów - Skoroszów oraz w północnych częściach województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Opady śniegu i śniegu z deszczem występują na terenie województw: podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

W sobotę w całym kraju będzie mroźno. W rejonach podgórskich silne opady śniegu. W Karpatach w nocy nawet minus 20 stopni - powiedział PAP Karol Walczak, synoptyk IMGW.

Jaka pogoda czeka nas w pierwszy dzień świąt?

Według przygotowanej przez niego prognozy, w sobotę poprawi się pogoda, ale w całym kraju będzie mroźno.

- W sobotę zdecydowana poprawa pogody. Nad Polską zacznie rozbudowywać się klin wyżowy. Opady śniegu wystąpią na północy kraju oraz na krańcach południowych. Najsilniejsze wystąpią w obszarach podgórskich - powiedział Walczak.

IMGW informuje, że rejonach podgórskich może spaść nawet do 10 cm. śniegu. Na północy kraju nasypie od 3 do 5 cm. W głębi kraju bez opadów - będzie słonecznie.

Temperatura maksymalna w całym kraju od minus 5 stopni Celsjusza do minus 3. Nieco wyższa temperatura minus 1 stopień w okolicach Krakowa. Wiatr będzie słaby, zmienny. Tylko na Wybrzeżu będzie wiał w porywach do 55 km/h.

Według IMGW, sobotnia noc będzie mroźna. Temperatura w kraju spadnie do minus 10 stopni, a w obszarach podgórskich możliwe są spadki do minus 15 stopni. W Karpatach możliwy jest spadek nawet do minus 20 stopni.