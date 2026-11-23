"Prosimy o zachowanie ostrożności na drogach - możliwe utrudnienia i śliskie nawierzchnie" ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek po południu wydano nowe ostrzeżenia dla południowo-wschodniej Polski. Wieczorem poruszanie się tam może być bardzo utrudnione.

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Pogoda utrudni przejazd po drogach. Wskazali, gdzie

Poniedziałek będzie pochmurnym i mokrym dniem, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w całym kraju. Miejscami te opady, z postępującym ochłodzeniem stworzą niebezpieczną mieszankę.

Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. "Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 21:00 i obejmują województwa:

podkarpackie ;

małopolskie (bez powiatu tatrzańskiego);

świętokrzyskie (bez krańców północno-zachodnich);

centralną i południową część lubelskiego ;

powiat lipski w mazowieckim ;

powiat zawierciański w śląskim.

W sześciu województwach może wieczorem i w nocy wystąpić niebezpieczne oblodzenie IMGW materiał zewnętrzny

Ostrzeżenia te utrzymają się do godz. 8:00 we wtorek.

Na tym jednak pogodowe zagrożenia się nie skończą. Wieczorem mieszkańcom części regionów na południu kraju dadzą się także intensywne opady śniegu.

Coraz bardziej biało na południu. Przybędzie nawet 20 centymetrów

Śniegu w Polsce przybywa. Cały czas najwięcej leży go na Kasprowym Wierchu - tam grubość pokrywy sięga 34 centymetrów. Ponieważ jednak w poniedziałek dalej będzie sypać, lokalnie może to powodować poważne utrudnienia.

Przed intensywnymi opadami śniegu IMGW wystosował ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowych części województw:

śląskiego ;

małopolskiego ;

podkarpackiego.

Śnieg w poniedziałek może padać wszędzie, ale wieczorem i w nocy najintensywniej sypać będzie na południowych krańcach Polski IMGW materiał zewnętrzny

Tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 10, 15, a lokalnie nawet o około 20 centymetrów - wynika z komunikatu.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18:00 i pozostaną w mocy przez cały kolejny dzień, do godz. 21:00.

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