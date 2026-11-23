"Prosimy o zachowanie ostrożności na drogach - możliwe utrudnienia i śliskie nawierzchnie" ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek po południu wydano nowe ostrzeżenia dla południowo-wschodniej Polski. Wieczorem poruszanie się tam może być bardzo utrudnione.
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Pogoda utrudni przejazd po drogach. Wskazali, gdzie
Poniedziałek będzie pochmurnym i mokrym dniem, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu w całym kraju. Miejscami te opady, z postępującym ochłodzeniem stworzą niebezpieczną mieszankę.
Z tego powodu IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia. "Prognozuje się miejscami zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie" - czytamy w komunikacie.
Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać o godz. 21:00 i obejmują województwa:
- podkarpackie;
- małopolskie (bez powiatu tatrzańskiego);
- świętokrzyskie (bez krańców północno-zachodnich);
- centralną i południową część lubelskiego;
- powiat lipski w mazowieckim;
- powiat zawierciański w śląskim.
Ostrzeżenia te utrzymają się do godz. 8:00 we wtorek.
Na tym jednak pogodowe zagrożenia się nie skończą. Wieczorem mieszkańcom części regionów na południu kraju dadzą się także intensywne opady śniegu.
Coraz bardziej biało na południu. Przybędzie nawet 20 centymetrów
Śniegu w Polsce przybywa. Cały czas najwięcej leży go na Kasprowym Wierchu - tam grubość pokrywy sięga 34 centymetrów. Ponieważ jednak w poniedziałek dalej będzie sypać, lokalnie może to powodować poważne utrudnienia.
Przed intensywnymi opadami śniegu IMGW wystosował ostrzeżenie pierwszego stopnia dla południowych części województw:
- śląskiego;
- małopolskiego;
- podkarpackiego.
Tam pokrywa śnieżna może się zwiększyć o 10, 15, a lokalnie nawet o około 20 centymetrów - wynika z komunikatu.
Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18:00 i pozostaną w mocy przez cały kolejny dzień, do godz. 21:00.
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