Poranek z gęstymi mgłami, dzień z chłodem i silnym wiatrem. W środę nie mamy co liczyć na poprawę pogody. Miejscami może być nawet niebezpiecznie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w dwóch województwach.

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Pogoda z ostrzeżeniami. Obejmują tereny nad Bałtykiem

Rano na wschodnich krańcach Polski utrzymywały się jeszcze gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Choć znikną przed południem, nie oznacza to, że zrobi się pogodnie - w tych rejonach będzie pochmurnie.

Nieco lepiej w środę będzie w zachodniej Polsce, gdzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Mimo wszystko pogoda nie będzie spokojna. We wschodniej połowie kraju i na północy przelotnie popada deszcz, a po południu na Pomorzu Wschodnim mogą się pojawić burze.

Pogoda w środę najbardziej wymagająca będzie w północnej i wschodniej części kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Na północy pogoda może być niebezpieczna - tam synoptycy IMGW prognozują silny wiatr, osiągający w porywach do 75 km/h. Z tego powodu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla nadmorskich powiatów na Pomorzu oraz w północno-wschodniej części Pomorza Zachodniego.

Ostrzeżenia te obowiązują od godz. 8:00 i utrzymają się do 21:00. "Wydaliśmy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części polskiego Wybrzeża. Ostrzeżenie obejmuje odcinki wybrzeża województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w tym okolice Koszalina, Słupska i Łeby" - czytamy w komunikacie.

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"Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas spacerów nad morzem, zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach oraz śledzenie aktualnych komunikatów" - napisali specjaliści w ostrzeżeniu.

Środa będzie wietrzna w wielu miejscach, nie tylko na samej północy. W pozostałych regionach przeważnie trzeba się liczyć z umiarkowanym lub porywistym wiatrem, który obniży temperaturę odczuwalną, która i bez tego nie będzie zbyt wysoka.

Chłodno i nieprzyjemnie. Dotyczy to całego kraju

Wciąż będzie chłodno. W środę najwyższe wartości wskażą termometry w zachodniej Polsce: maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W centrum nie możemy się spodziewać więcej niż około 13, a na Suwalszczyźnie do 9 stopni.

Będzie chłodno - w środę w Polsce nigdzie nie będzie więcej niż 16 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Przez cały dzień nie ma szans na korzystne warunki. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm praktycznie wszędzie.

Przez całą środę utrzymają się niekorzystne, a miejscami co najwyżej obojętne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Jedynie na zachodzie i południowym zachodzie po południu warunki stopniowo zmienią się na obojętne, w miarę jak fronty atmosferyczne przesuną się na zachód, dopuszczając do większych rozpogodzeń.

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