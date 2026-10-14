Poranek z gęstymi mgłami, dzień z chłodem i silnym wiatrem. W środę nie mamy co liczyć na poprawę pogody. Miejscami może być nawet niebezpiecznie - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w dwóch województwach.
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Pogoda z ostrzeżeniami. Obejmują tereny nad Bałtykiem
Rano na wschodnich krańcach Polski utrzymywały się jeszcze gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Choć znikną przed południem, nie oznacza to, że zrobi się pogodnie - w tych rejonach będzie pochmurnie.
Nieco lepiej w środę będzie w zachodniej Polsce, gdzie pojawi się więcej rozpogodzeń. Mimo wszystko pogoda nie będzie spokojna. We wschodniej połowie kraju i na północy przelotnie popada deszcz, a po południu na Pomorzu Wschodnim mogą się pojawić burze.
Na północy pogoda może być niebezpieczna - tam synoptycy IMGW prognozują silny wiatr, osiągający w porywach do 75 km/h. Z tego powodu wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia dla nadmorskich powiatów na Pomorzu oraz w północno-wschodniej części Pomorza Zachodniego.
Ostrzeżenia te obowiązują od godz. 8:00 i utrzymają się do 21:00. "Wydaliśmy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla części polskiego Wybrzeża. Ostrzeżenie obejmuje odcinki wybrzeża województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w tym okolice Koszalina, Słupska i Łeby" - czytamy w komunikacie.
"Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas spacerów nad morzem, zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach oraz śledzenie aktualnych komunikatów" - napisali specjaliści w ostrzeżeniu.
Środa będzie wietrzna w wielu miejscach, nie tylko na samej północy. W pozostałych regionach przeważnie trzeba się liczyć z umiarkowanym lub porywistym wiatrem, który obniży temperaturę odczuwalną, która i bez tego nie będzie zbyt wysoka.
Chłodno i nieprzyjemnie. Dotyczy to całego kraju
Wciąż będzie chłodno. W środę najwyższe wartości wskażą termometry w zachodniej Polsce: maksymalnie 16 stopni Celsjusza. W centrum nie możemy się spodziewać więcej niż około 13, a na Suwalszczyźnie do 9 stopni.
Przez cały dzień nie ma szans na korzystne warunki. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm praktycznie wszędzie.
Jedynie na zachodzie i południowym zachodzie po południu warunki stopniowo zmienią się na obojętne, w miarę jak fronty atmosferyczne przesuną się na zachód, dopuszczając do większych rozpogodzeń.
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