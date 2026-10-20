Niebezpieczne zjawisko przyjdzie w nocy. Zagrozi trzem województwom

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wichury wracają do Polski. Po zachodzie słońca podmuchy wiatru zdecydowanie się wzmocnią. Zanotujemy prawdziwe wichury, które skupią się na południowych krańcach Polski. Synoptycy z IMGW przygotowali ostrzeżenia dla trzech województw. Zagrożenie mogą stwarzać podmuchy osiągające do 80 km/h. Utrzymają się przez dużą część kolejnego dnia.

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Wietrzna pogoda w nocy z wtorku na środę oraz przez praktycznie całą środę - ostrzega IMGW. Trzy województwa zagrożone
Ostrzeżenia przed silnym wiatrem w nocy z wtorku na środę obowiązują na południu Śląska, Małopolski i PodkarpaciaTomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

We wtorek pojawiły się nowe ostrzeżenia meteorologiczne. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku ze zbliżającymi się wichurami. "Uwaga na silny wiatr na południu Polski!" - podkreślili specjaliści w komunikacie.

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"Uważajcie na spadające gałęzie". IMGW ostrzega

"Prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa" - czytamy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wejdą w życie o godz. 2:00 i utrzymają się do godz. 20:00 w środę. Obejmują południowe rejony województw:

  • śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski, Bielsko-Biała);
  • małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański);
  • podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki).
mapa Polski z zaznaczonym na żółto województwem małopolskim na południu kraju
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu silnego wiatru na południu utrzymają się przez większość środyIMGWmateriał zewnętrzny

"Silny wiatr może powodować utrudnienia, szczególnie w rejonach podgórskich i górskich. Zachowajcie ostrożność podczas przebywania na zewnątrz, zabezpieczcie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, i uważajcie na spadające gałęzie" - ostrzega IMGW.

Kolorowa mapa Polski z podziałem na województwa, prezentująca prognozowaną siłę porywów wiatru w kilometrach na godzinę, z największym natężeniem zaznaczonym w centrum i na zachodzie kraju, a na dole widoczna skala prędkości wiatru.
W nocy z wtorku na środę na południu zacznie mocno wiać. Niebezpieczne porywy potrwają w środę do wieczoraWXChartsmateriał zewnętrzny

Mocno będzie wiać także wysoko w górach, gdzie w kolejnych dniach porywy mogą dochodzić do około 100 km/h przez kolejne dni. Na nizinach miejscami wciąż zanotujemy silne podmuchy.

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Silny wiatr nie tylko w środę. Uwaga na Nizinie Szczecińskiej

Choć nie będzie już na tyle silnych wichur, by planować kolejne ostrzeżenia pogodowe, porywy wciąż mogą sprawiać problemy, również na nizinach.

W czwartek na północnym wschodzie prognozowane są podmuchy do 55 km/h, zaś wysoko w górach wciąż możliwe będzie około 80 km/h.

Sytuacja powinna się uspokoić w piątek, ale już przez kolejne dwa dni znowu powieje mocniej - tym razem na Nizinie Szczecińskiej, gdzie pojawią się porywy do 60 km/h. Przestanie wiać prawdopodobnie po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.

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