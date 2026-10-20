We wtorek pojawiły się nowe ostrzeżenia meteorologiczne. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku ze zbliżającymi się wichurami. "Uwaga na silny wiatr na południu Polski!" - podkreślili specjaliści w komunikacie.

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"Uważajcie na spadające gałęzie". IMGW ostrzega

"Prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa" - czytamy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wejdą w życie o godz. 2:00 i utrzymają się do godz. 20:00 w środę. Obejmują południowe rejony województw:

śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski, Bielsko-Biała);

małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański);

podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki).

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia z powodu silnego wiatru na południu utrzymają się przez większość środy IMGW materiał zewnętrzny

"Silny wiatr może powodować utrudnienia, szczególnie w rejonach podgórskich i górskich. Zachowajcie ostrożność podczas przebywania na zewnątrz, zabezpieczcie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, i uważajcie na spadające gałęzie" - ostrzega IMGW.

W nocy z wtorku na środę na południu zacznie mocno wiać. Niebezpieczne porywy potrwają w środę do wieczora WXCharts materiał zewnętrzny

Mocno będzie wiać także wysoko w górach, gdzie w kolejnych dniach porywy mogą dochodzić do około 100 km/h przez kolejne dni. Na nizinach miejscami wciąż zanotujemy silne podmuchy.

Silny wiatr nie tylko w środę. Uwaga na Nizinie Szczecińskiej

Choć nie będzie już na tyle silnych wichur, by planować kolejne ostrzeżenia pogodowe, porywy wciąż mogą sprawiać problemy, również na nizinach.

W czwartek na północnym wschodzie prognozowane są podmuchy do 55 km/h, zaś wysoko w górach wciąż możliwe będzie około 80 km/h.

Sytuacja powinna się uspokoić w piątek, ale już przez kolejne dwa dni znowu powieje mocniej - tym razem na Nizinie Szczecińskiej, gdzie pojawią się porywy do 60 km/h. Przestanie wiać prawdopodobnie po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.

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