We wtorek pojawiły się nowe ostrzeżenia meteorologiczne. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku ze zbliżającymi się wichurami. "Uwaga na silny wiatr na południu Polski!" - podkreślili specjaliści w komunikacie.
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"Uważajcie na spadające gałęzie". IMGW ostrzega
"Prognozuje się wystąpienie miejscami silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa" - czytamy.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wejdą w życie o godz. 2:00 i utrzymają się do godz. 20:00 w środę. Obejmują południowe rejony województw:
- śląskiego (powiaty: cieszyński, żywiecki, bielski, Bielsko-Biała);
- małopolskiego (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański);
- podkarpackiego (powiaty: jasielski, krośnieński, Krosno, sanocki).
"Silny wiatr może powodować utrudnienia, szczególnie w rejonach podgórskich i górskich. Zachowajcie ostrożność podczas przebywania na zewnątrz, zabezpieczcie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, i uważajcie na spadające gałęzie" - ostrzega IMGW.
Mocno będzie wiać także wysoko w górach, gdzie w kolejnych dniach porywy mogą dochodzić do około 100 km/h przez kolejne dni. Na nizinach miejscami wciąż zanotujemy silne podmuchy.
Silny wiatr nie tylko w środę. Uwaga na Nizinie Szczecińskiej
Choć nie będzie już na tyle silnych wichur, by planować kolejne ostrzeżenia pogodowe, porywy wciąż mogą sprawiać problemy, również na nizinach.
W czwartek na północnym wschodzie prognozowane są podmuchy do 55 km/h, zaś wysoko w górach wciąż możliwe będzie około 80 km/h.
Sytuacja powinna się uspokoić w piątek, ale już przez kolejne dwa dni znowu powieje mocniej - tym razem na Nizinie Szczecińskiej, gdzie pojawią się porywy do 60 km/h. Przestanie wiać prawdopodobnie po weekendzie, na początku przyszłego tygodnia.
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