We wtorek po południu pojawiły się nowe ostrzeżenia przed możliwym oblodzeniem, na które trzeba będzie uważać wieczorem i w nocy. Dotyczą północnej i południowej części kraju. Wcześniej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed intensywnymi opadami, które mogą się do tego przyczynić.

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Zima na drogach. Ślisko w sześciu województwach

Po południu i wieczorem w Polsce wciąż będzie się utrzymywać duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a na północy również samego deszczu. Kiedy pod koniec dnia się ochłodzi, może to prowadzić do poważnych utrudnień.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie" - ostrzegają synoptycy IMGW w komunikacie.

W północnej Polsce wieczorem i w nocy temperatura może spaść do około -2, a przy gruncie do około -4 stopni. Z kolei na południu kraju będzie jeszcze jeszcze zimniej: tam nocny mróz osiągnie -4, a przy gruncie nawet około -7 st. C. Dlatego też wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, obejmujące województwa:

północną część pomorskiego ;

północno-wschodnie rejony zachodniopomorskiego ;

śląskie (bez krańców południowych);

większość małopolskiego (z wyjątkiem terenów na południu);

południowo-zachodnią część świętokrzyskiego ;

zachodnią część opolskiego.

W północnej i południowej Polsce wieczorem i w nocy może się pojawić niebezpieczne oblodzenie na drogach i chodnikach - ostrzega IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Zaczną one obowiązywać o godz. 20:00 (na północy) i 21:00 (na południu) i utrzymają się do godz. 9:00 w środę.

Są to drugie ostrzeżenia meteorologiczne we wtorek. Wcześniejsze dotyczyły intensywnych opadów śniegu na południowych krańcach Polski.

Śnieg na 20 centymetrów. Na południu sypnie najmocniej

We wtorek cały czas aktualne są również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu na południu. Tam "prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm, lokalnie do 20 cm" - ostrzega IMGW.

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Z tego powodu do godz. 21:00 trzeba zachować ostrożność w południowych powiatach Śląska, Małopolski i Podkarpacia.

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