Niebezpieczne zjawisko opanuje wschodnią Polskę. Zacznie się wieczorem
Wieczorem i w nocy zobaczymy jeszcze mniej niż zwykle. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą, która pojawi się we wschodniej połowie kraju. Miejscami widzialność może spadać do około 100 metrów. Lokalnie te zjawiska mogą się utrzymać do czwartkowego poranka.
"Przed nami tydzień z bardzo zmienną pogodą" - podkreśliła synoptyk Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w zamieszczonej w serwisie YouTube prognozie na cały obecny tydzień. Te prognozy się sprawdzają, ponieważ mamy do czynienia z deszczem, burzami i okresem spokoju. Najbliższej nocy trzeba będzie uważać na kolejne zjawisko.
Uwaga na gęste mgły na wschodzie
W środę po południu IMGW wydał nowe alerty pogodowe. Do obowiązujących od rana ostrzeżeń przed burzami na południowym wschodzie doszły alerty związane z gęstą mgłą. To niebezpieczne zjawisko opanuje dużą część kraju, od Mazur i Podlasia po Małopolskę, Śląsk i Podkarpacie.
"Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność będzie miejscami wynosić poniżej 200 metrów" - ostrzegają synoptycy w komunikacie. Lokalnie na wschodzie widzialność może spadać do około 100 metrów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu wydano dla województw:
- podlaskiego;
- centralnej i wschodniej części warmińsko-mazurskiego;
- większości mazowieckiego (bez powiatów na zachodzie);
- wschodnich powiatach łódzkiego;
- zachodnich krańcach lubelskiego;
- świętokrzyskiego;
- małopolskiego;
- zachodniej i południowej części podkarpackiego;
- ołudniowej i wschodniej części śląskiego.
Na gęste mgły we wschodniej Polsce trzeba się przygotować wieczorem i zachować ostrożność przez całą noc. Związane z nimi alerty IMGW wejdą w życie o godz. 22:00 i będą obowiązywać do godz. 8:00 w czwartek.
Po mglistej nocy czeka nas chwilowa poprawa pogody. W czwartek zrobi się spokojnie i pojawi się więcej rozpogodzeń. Choć po południu miejscami może przelotnie popadać, a na wschodzie, w centrum i na północnym wschodzie może również zagrzmieć, w większości kraju będzie spokojnie. Możliwe, że na południowym wschodzie będzie też upalnie. Kolejny dzień będzie gorszy.
Sporo zmian pod koniec tygodnia
"W piątek znów więcej chmur, deszczu, przelotne opady i burze, które wystąpią w całym kraju" - informowała Agnieszka Prasek.
We wszystkich miejscach Polski może padać przelotny deszcz, zaś burze mogą występować głównie w centrum, na północnym wschodzie i południu. W ich trakcie porywy wiatru mogą dochodzić do około 75 km/h.
W weekend powinno być spokojniej, jednak sobota dalej będzie pochmurna i deszczowa w wielu miejscach, a na wschodzie możliwe będą jeszcze burze. Na zdecydowaną poprawę możemy liczyć w niedzielę, która będzie dość pogodna i przeważnie sucha. Przelotnie popadać może jedynie w Tatrach i Bieszczadach.
