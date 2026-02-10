Niebezpieczne zjawisko od samego rana. Stopniowo będzie się przemieszczać

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Niebezpieczne opady już trwają. Od rana w centrum i miejscami na południu pada nieprzyjemny deszcz ze śniegiem i sam deszcz, który lokalnie zamarza na gruncie i powoduje gołoledź. "Warunki na drogach i chodnikach lokalnie mogą być bardzo trudne" - ostrzegają synoptycy w komunikacie. Mrozy tym razem ograniczą się do północnego wschodu, a na południowym zachodzie będzie nawet o 10 stopni cieplej.

Pług śnieżny odśnieża zaśnieżoną ulicę w mieście, po lewej stronie widać fragment mapy pogodowej Europy z zaznaczonymi obszarami o różnych temperaturach.
Od południa i zachodu nadciąga do Polski wyraźna odwilż. W wielu miejscach pada marznący deszcz, więc na drogach i chodnikach może być śliskoMateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Noc była bardzo zimna: w Mikołajkach było -20 stopni, a w Suwałkach niewiele więcej, bo -19,6 st. C. Przy samym gruncie w Suwałkach mróz sięgał nawet -28 stopni Celsjusza - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To właśnie ten rejon będzie najzimniejszy w ciągu dnia, ale w reszcie kraju zaznaczy się wyraźne ocieplenie.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Niebezpieczne opady od rana. Będą się przemieszczać

Pogoda we wtorek wyraźnie podzieli nasz kraj. "Prawdziwa" zima utrzyma się na północnym wschodzie, podczas gdy na południu i południowym zachodzie będzie nie tylko cieplej, ale też niespokojnie z powodu nieprzyjemnych opadów.

Wtorek będzie pochmurnym dniem, z okresowymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Od rana miejscami na południu i w centrum "przemieszcza się strefa opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu". Ponieważ grunt wciąż jest zmarznięty, te opady powodują gołoledź "przez co warunki na drogach i chodnikach lokalnie mogą być bardzo trudne" - informują synoptycy IMGW.

Strefa tych marznących opadów przemieszcza się na północny wschód i z czasem również w tych rejonach w wielu miejscach może się zrobić ślisko.

Sam śnieg może jeszcze słabo popadać w ciągu dnia miejscami na północy, jednak w reszcie kraju będą to co najwyżej mieszane opady. Rano trzeba jeszcze uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Zobacz również:

W połowie tygodnia w Polsce nastąpi zdecydowane ocieplenie. Miejscami na południu będzie ponad 10 stopni Celsjusza
Polska

To będzie krótkie mgnienie zimy. Wkrótce sytuacja zmieni się całkowicie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Znaczna różnica temperatur. Rejon z mrozami ograniczony

    W porównaniu z poniedziałkiem strefa mrozu znacznie się zmniejszy i we wtorek w ciągu dnia ograniczy głównie do Suwalszczyzny, gdzie będzie do -7 stopni, a także do Podlasia, częściowo Warmii, Mazur i Pomorza, gdzie będą -4,-3 stopnie Celsjusza.

    W większości Polski temperatury będą zdecydowanie wyższe i w centrum wyniosą około jednego stopnia powyżej zera, a na południowym zachodzie i południu może być nawet 7-8 stopni na plusie. To oznacza, że między najzimniejszym a najcieplejszym miejscem we wtorek może wynieść około 10 stopni Celsjusza.

    Mapa Europy ilustrująca anomalię temperatur na tle klimatu z lat 1991-2020, z wyraźnymi obszarami znacznie wyższych temperatur w zachodniej Europie oraz niskich temperatur w części wschodniej i północnej.
    Mroźnie we wtorek będzie na północnym wschodzie. W większości kraju będziemy mieć do czynienia z odwilżąWXChartsmateriał zewnętrzny

    Z powodu przeważnie słabego wiatru odczuwalna temperatura w większości Polski nie będzie znacząco niższa od tej, którą wskażą termometry. Silnej powieje natomiast na terenach podgórskich, głównie w rejonie Podkarpacia (porywy do około 60 km/h) oraz Bieszczad, gdzie podmuchy osiągną 70 km/h.

    Zobacz również:

    Północno-wschodnia Polska znalazła się w zasięgu potężnego mrozu. Tam w ciągu dnia będzie -10 stopni, a w nocy niemal -20, prognozuje IMGW
    Polska

    Od siarczystych mrozów nie odpoczniemy. Wkrótce będzie niemal -20 stopni

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    ------

    Mroczek w "Graffiti" o relacji PiS i MAGA: Dali się złapać w pułapkę Polsat News

    Najnowsze