Noc była bardzo zimna: w Mikołajkach było -20 stopni, a w Suwałkach niewiele więcej, bo -19,6 st. C. Przy samym gruncie w Suwałkach mróz sięgał nawet -28 stopni Celsjusza - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To właśnie ten rejon będzie najzimniejszy w ciągu dnia, ale w reszcie kraju zaznaczy się wyraźne ocieplenie.

Niebezpieczne opady od rana. Będą się przemieszczać

Pogoda we wtorek wyraźnie podzieli nasz kraj. "Prawdziwa" zima utrzyma się na północnym wschodzie, podczas gdy na południu i południowym zachodzie będzie nie tylko cieplej, ale też niespokojnie z powodu nieprzyjemnych opadów.

Wtorek będzie pochmurnym dniem, z okresowymi rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Od rana miejscami na południu i w centrum "przemieszcza się strefa opadów śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu". Ponieważ grunt wciąż jest zmarznięty, te opady powodują gołoledź "przez co warunki na drogach i chodnikach lokalnie mogą być bardzo trudne" - informują synoptycy IMGW.

Strefa tych marznących opadów przemieszcza się na północny wschód i z czasem również w tych rejonach w wielu miejscach może się zrobić ślisko.

Sam śnieg może jeszcze słabo popadać w ciągu dnia miejscami na północy, jednak w reszcie kraju będą to co najwyżej mieszane opady. Rano trzeba jeszcze uważać na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

Znaczna różnica temperatur. Rejon z mrozami ograniczony

W porównaniu z poniedziałkiem strefa mrozu znacznie się zmniejszy i we wtorek w ciągu dnia ograniczy głównie do Suwalszczyzny, gdzie będzie do -7 stopni, a także do Podlasia, częściowo Warmii, Mazur i Pomorza, gdzie będą -4,-3 stopnie Celsjusza.

W większości Polski temperatury będą zdecydowanie wyższe i w centrum wyniosą około jednego stopnia powyżej zera, a na południowym zachodzie i południu może być nawet 7-8 stopni na plusie. To oznacza, że między najzimniejszym a najcieplejszym miejscem we wtorek może wynieść około 10 stopni Celsjusza.

Mroźnie we wtorek będzie na północnym wschodzie. W większości kraju będziemy mieć do czynienia z odwilżą WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu przeważnie słabego wiatru odczuwalna temperatura w większości Polski nie będzie znacząco niższa od tej, którą wskażą termometry. Silnej powieje natomiast na terenach podgórskich, głównie w rejonie Podkarpacia (porywy do około 60 km/h) oraz Bieszczad, gdzie podmuchy osiągną 70 km/h.

